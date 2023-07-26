Бросался на машины и разбил билборд: обнаженный ривненчанин устроил "шоу" на улице (видео)

Неизвестно, что заставило мужчину так себя вести. Мужчина бегал по улицам города и выкрикивал "кайф" и "Украина", после чего его задержали и доставили в специализированное медучреждение.

Во вторник, 25 июля, в Ровно 41-летний голый мужчина бегал по улицам города. Он бросался на автомобили, разбил билборд, а осколками стекла пытался нанести себе увечья. Об этом сообщили в "Радио Трек".

Инцидент произошел на улице Кавказской, где люди заметили обнаженного мужчину, который "вел себя неадекватно". На место вызвали правоохранителей, которые задержали ривненчанина и вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств. Медики, со своей стороны, госпитализировали мужчину в спецучреждение. В частности, состоится проверка, чтобы выяснить, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Выяснилось, что это 41-летний житель Ровного, который по неустановленным причинам начал вести себя неадекватно. Гражданин разбил билборд и бросался на транспорт. Мужчина был доставлен в специализированное медучреждение", — сказала пресс-секретарь полиции Юлия Дудник.

Видео с мужчиной без одежды появилось в сети. В частности, в ролике видно, как обнаженный мужчина бегал по улицам города и выкрикивал "кайф" и "Украина". После чего он зашел в заведение питания и спросил у сотрудников, есть ли у них овощи. Кто-то из очевидцев "шоу" попросил автора видео прекратить снимать, однако главный герой услышал это и сказал: "Пусть снимают". Выйдя на улицу, мужчина сначала шел спокойно, а потом начал бежать.

Напомним, в Бразилии спасатели вытащили из ущелья голого мужчину, он был на глубине около 100 метров. Впоследствии спасенный не мог объяснить, почему оказался полностью раздетым.

В мае в Соединенных Штатах Америки полиция заметила пьяного водителя, который превышал скорость. Пытаясь избежать наказания, мужчина поменялся местами с домашним любимцем.