"Призывал прекратить существование Украины": СБУ во Львове сообщила о подозрении члену Компартии

В 2014 году задержанный проводил активную политическую деятельность и баллотировался в Верховную Раду. Однако он так и не смог получить депутатский мандат.

Во Львове Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила члена запрещенной Компартии. Он публично поддерживал РФ и призывал к прекращению существования Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Злоумышленником оказался бывший секретарь регионального комитета запрещенной коммунистической партии Украины. В 2014 году он проводил активную политическую деятельность и даже баллотировался в Верховную Раду. Но после неудачной попытки получить депутатский мандат "партийный" функционер на длительное время "исчез из эфира", — говорилось в сообщении СБУ.

Отметили, что после начала полномасштабного вторжения он публично поддержал российскую агрессию и через собственную страницу в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространял враждебную агитацию.

Также он создал несколько фейковых аккаунтов для конспирации. Их он использовал для проведения подрывной деятельности в пользу РФ. Также в своих публикациях мужчина восхвалял политику президента РФ Владимира Путина и "ностальгировал" по бывшему СССР. Кроме этого, он оправдывал временную оккупацию части южных регионов.

В результате следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ст. 436 (пропаганда войны), ч. 2 ст. 436-1 (повторное распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Добавили, что ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агента российской разведки, который готовил новый воздушный удар по Харькову. Ему грозит пожизненное заключение.

Также о подозрении сообщили бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ (МП) Алексею Масленникову, который благословлял российских военных.