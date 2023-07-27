Ситуация в энергетике: никто сейчас не может сказать будут ли блэкауты, — "Укрэнерго" (видео)

Председатель правления НЭК Кудрицкий посоветовал украинцам не спешить избавляться от генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства прошлой зимой, лучше чтобы они были под рукой.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 27 июля в программе "Подкаст на 11 канале" заявил, что энергетики делают все возможное для обеспечения эффективного и стабильного отопительного сезона.

Кудрицкий отметил, что сейчас, из-за жары, ситуация в энергосистеме достаточно напряженная, но в Укрэнерго не прогнозируют отключений потребителей.

Сейчас проводятся ремонтные работы поврежденного россиянами оборудования, происходит модернизация инфраструктуры. Сейчас все электростанции или планово готовятся к зиме. Лето — это сезон планового ремонта, Украина имеет меньше генерации электроэнергии, меньше электростанций в работе, чем зимой.

Кудрицкий отметил, что всем иногда стоит вспоминать прошлую зиму: "Эту битву мы можем выиграть только вместе: энергетики, Силы обороны, которые сбивают ракеты и дроны, и украинский потребитель, который экономно потребляет энергоресурсы".

Относительно потерь украинской энергетики председатель правления "Укрэнерго" отметил: "Калибры", "Кинжалы", "Шахеды" — все, что у россиян было, все прилетало. Мир такого не видел".

По словам Владимира Кудрицкого, нам всем стоит быть готовыми к любым сценариям этой зимой.

"Никто сейчас не может сказать будут ли блэкауты, так же как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму", — подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Украинцам Кудрицкий посоветовал не спешить избавляться от генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства этой зимой. Лучше позаботиться об их техническом состоянии и запастись дополнительным топливом.

"Мы будем делать все, чтобы вы не пользовались генераторами зимой, но если будет надо, лучше чтобы они были под рукой", — подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

В Укрэнерго рассказали, к чему готовиться зимой украинцам

Напомним, 21 июля в Укрэнерго обратились к украинцам с просьбой ограничить потребление электроэнергии. Дополнительную нагрузку на энергосистему создают одновременно включенные мощные приборы.

Кроме того, 12 июля в "Укрэнерго" заявили, что украинцы недостаточно экономят электроэнергии в нынешних условиях. В частности, в Украине из-за жары значительно возросло потребление электроэнергии, поэтому граждан просят уменьшить потребление в определенные часы.