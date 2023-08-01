Штраф на 51 гривну: суд наказал одессита, который слушал песни Лепса во Львове (видео)

По словам журналистов, Зайцев был наказан по статье за мелкое хулиганство. Суд признал его виновным по статье 173 и назначил ему штраф на сумму в 51 гривну.

Галицкий районный суд наказал Лукьяна Зайцева – молодого человека из Одессы, который вместе с друзьями в начале мая слушал песни российского исполнителя Григория Лепса в центре Львова. Об этом сообщает Zaxid.net.

Издание пишет, что Зайцев был наказан по статье за мелкое хулиганство. Суд признал его виновным по статье 173 и назначил ему штраф на сумму в 51 гривну.

Сообщается, что на судебное заседание Лукьян Зайцев не пришел. Еще 27 июля судья Ирина Волоско признала подсудимого виновным. Также Зайцев должен оплатить 537 гривен судебных издержек. Постановление еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Скандал во Львове из-за песни Лепса: что известно

В воскресение, 7 мая, у памятника Адаму Мицкевичу во Львове произошел конфликт между местным жителем Романом Гурским и пассажирами автомобиля Range Rover, которые громко слушали песню Григория Лепса. Позже стало известно, что молодых людей задержала полиция. В сети также появилось видео, на котором Лукьян Зайцев просит прощения за свою реакцию на замечание.

Согласно заявлению Патрульной полиции Львовской области от 9 мая, парней, которые слушали в машине Range Rover песню Григория Лепса, задержали и вручили им повестки. Патрульные остановили их автомобиль на улице Кульпарковской, и выяснили, что водитель — 26-летний житель Донецкой области. Наиболее агрессивным в компании оказался 20-летний житель Одессы.

Затем сам Зайцев высказался о врученной ему повестке. Парень признался, что не сильно переживает из-за повестки и рассчитывает на "белый билет". Молодой человек сказал, что его поведение в конфликте было неправильным. Он также добавил, что удалил упомянутую песню Григория Лепса и больше ее не слушает.

Напомним, 14 июня в росСМИ проинформировали, что певцы Григорий Лепс и Николай Басков поддержали инициативу выплат российским военным за уничтожение танков ВСУ. За каждый подбитый Leopard или Abrams оккупантам готовы выплачивать миллион рублей.