20 млн на "призрачных" авто: правоохранители разоблачили в Украине масштабную схему мошенников (фото)

Группа злоумышленников "продавала" через интернет машины и дроны, а после получения денег от волонтеров и военных "исчезала". Она действовала в Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая присваивала деньги под видом "продажи" автомобилей и квадрокоптеров защитникам. Деталями дела 2 августа поделилась пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, злоумышленники действовали в пяти регионах Украины. В Офисе генпрокурора рассказали, что они завладели деньгами украинцев, предлагая "продать" необходимые бойцам товары.

"Подозреваемые размещали на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже легковых автомобилей с доставкой из-за рубежа и квадрокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины по наиболее привлекательной цене. В дальнейшем они получали средства в качестве предоплаты, в частности от военных и волонтеров. Далее свои обязательства они не выполняли", — описала схему пресс-служба.

Правоохранители провели 22 обыска в Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях. Во время них были изъяты банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты и тому подобное.

По данным Офиса генпрокурора, группа в целом нанесла потерпевшим ущерб на сумму более 20 миллионов гривен. Организатору и еще трем фигурантам дела сообщили о подозрении в мошенничестве.

Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора

В Харькове СБУ задержала двух корректировщиков. Безработные мужчины перемещались по городу на велосипедах и снимали места вероятной дислокации ВСУ. Их поймали во время выполнения очередного задания от куратора.

ГБР сообщило о подозрении военному комиссару одного из районов Закарпатья. По данным следствия, он заставлял "мотивированных и патриотически настроенных" военнослужащих строить свое имение.