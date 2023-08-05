Подняли на 24 метра: установку трезуба на щит монумента Родина-мать перенесли (видео)

По данным СМИ, работы осложнились из-за сильного ветра в столице. Установку герба Украины планируют продолжить завтра.

5 августа рабочие приступили к установке герба Украины на щит монумента Родина-мать. Трезуб подняли на 24 метра, после чего работы решили перенести на завтра. Об этом сообщает телеканал "Ми-Україна".

По сообщениям УНИАН, работа продвигалась медленно из-за сильного ветра в Киеве.

Как отметили в Минкульте, символ Украины имеет размер 4,5 на 7,5 метров и массу в 450 килограмм. Герб изготовили из сплава "Азовстали".

Трезубец на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне доставили днем ранее, 5 августа.

Замена герба на монументе Родина-мать

Напомним, 1 августа с монумента Родина-мать демонтировали герб Советского Союза.

Напомним также, 29 июля сообщалось, что монумент Родина-мать в Киеве переименуют в "Украину-мать". Как отметили в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, монумент уникален как памятник науки и техники, возведенный благодаря труду украинских рабочих, инженеров и ученых. Предполагается, что его переименуют ко Дню Независимости Украины 24 августа.

Кроме того, что эксперты примерно оценили затраты на замену советского герба на щите Родины-матери в размере 36 миллионов гривен.