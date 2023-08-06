Украина снова будет осуществлять экспорт зерна, нравится это России или нет, — Буданов

Глава ГУР заявил, что мир не должен быть заложником одной страны-террориста.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в эфире болгарского телеканала bTV, что Украина снова начнет экспорт зерна из своих портов несмотря на действия России.

По словам Буданова, мир не должен быть заложником одной страны-террориста, ведь из-за сокращения экспорта украинского зерна страдают в основном страны Азии и Африки.

"Мы делаем все необходимое для возобновления экспорта зерна через Черное море и возобновим этот экспорт. Это произойдет независимо от того нравится ли это России или нет", — заявил Буданов.

По словам главы ГУР, еще одним свидетельством преступлений России против человечности являются атаки ее вооруженных сил на портовую инфраструктуру и зернохранилища Украины.

Также в рамках интервью Буданов ответил на вопрос касательно контрнаступления ВСУ. По его словам, россияне успели построить хорошо укрепленные оборонительные позиции и несмотря на это украинская армия продолжает наступать.

"Я не буду скрывать, что это тяжело. Главное, что контрнаступление продолжается и на Бахмутском направлении оно идет немного быстрее, чем на юге, но время покажет", — сказал Буданов.

Также глава ГУР поблагодарил Болгарию за помощь в войне против России. В частности, он сообщил о том, что эта страна уже передала Украине значительное количество оружия, и увеличивает объем производства новых боеприпасов.

"Наши потребности очень большие, а потому это жизненно важно для нас", — сказал Буданов.

Напоминаем, что черноморская зерновая инициатива в 2022 году предоставила возможность получить миру более 32 миллионов тонн украинского продовольствия. 3 августа во время заседания Совета Безопасности ООН государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что странам мира нужно объединить усилия для противодействия российского шантажа голодом, который может начаться на планете.

Напоминаем, что 28 июля глава ГУР заявил о том, что ВСУ скоро войдут в оккупированный Крым.

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ от 6 августа средствами ПВО удалось уничтожить 17 ракет "Калибр" и 27 дронов "Shahed", которыми Россия атаковала Украину вечером 5 августа и ночью 6 августа.