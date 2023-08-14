Украинский дипломат Александр Сенченко трагически погиб в Армении (фото)

Тело дипломата нашли в озере Севан на глубине около 1,5 метра. Медики, прибывшие на место ЧП, лишь констатировали смерть мужчины.

В воскресенье 13 августа в Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Александр Сенченко погиб — что известно

"Министерство иностранных дел Украины с глубокой скорбью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко", — говорилось в сообщении.

В издании"Бабель" со ссылкой на МИД сообщили, что дипломат утонул в озере Севан вечером 13 августа. Во время дежурства спасатели заметили в 25 метрах в воде мужчину, который исчез накануне во время плавания. Медики констатировали смерть.

Армянское издание со ссылкой на спасательную службу МВД рассказало, что мужчину нашли на втором общественном пляже озера Севан. Он был в 25 метрах от берега. Спасатели вытащили мужчину с глубины около 1,5 метра и доставили на берег.

Александр Сенченко — что известно о дипломате

В МИД отметили, что в 2003 году Сенченко начал работу в профильном министерстве. В частности, он работал на различных должностях в аппарате Министерства в Первом территориальном управлении, Департаменте евроатлантического сотрудничества и новых вызовов, Департаменте секретариата министра и Шестом территориальном управлении. Более того, он ездил в долгосрочные командировки в зарубежные дипломатические учреждения Украины в Российской Федерации, Азербайджанской Республике и Республике Армения.

Напомним, 20 июля стало известно о смерти советского диссидента и политзаключенного, украинского общественного деятеля, историка диссидентского движения и публициста Василия Овсиенко. Ему было 75 лет. В последние годы Овсиенко сильно болел.