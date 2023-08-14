Митрополита Павла экстренно госпитализировали и прооперировали, — адвокат

По информации правозащитника, экс-настоятель Киево-Печерской лавры был доставлен в одну из столичных больниц. Лежит он в кардиологическом отделении.

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был экстренно госпитализирован в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале 14 августа.

По его словам, сейчас экс-наместник находится в кардиологическом отделении одной из столичных больниц.

"Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено операционное вмешательство!" — говорится в сообщении.

Больше подробностей о состоянии митрополита Павла не прозвучало. Также неизвестно, что именно послужило причиной для ухудшения здоровья.

Уголовное дело митрополита Павла: что известно

1 апреля бывшему настоятелю Киево-Печерского монастыря были вручены подозрения сразу по двум статьям Уголовного кодекса. В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Тогда митрополит призвал следствие перенести судебное дело из-за серьезных проблем со здоровьем, но суд отклонил просьбу и в результате вынес меру пресечения. На что жаловался тогда экс-наместник Киево-Печерской лавры и связана ли операция 14 августа с этой проблемой — неизвестно.

7 августа, бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи . За него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов.

9 августа в СБУ прокомментировали освобождение из-под стражи. Даже несмотря на внесенный залог, суд наложил на митрополита Павла ряд ограничений. Его обязали носить электронное средство контроля и не покидать село Вороньков Киевской области.

4 июля, Фокус писал, что во время заседания суда митрополит УПЦ Павел пожаловался, что постоянно находится на "подзарядке" из-за электронного браслета, и теперь он не "Паша-мерседес", а "Паша-тесла".