В Раде предложили легализовать порно: что известно

Нардепы предлагают убрать уголовную ответственность по некоторым статьям УКУ, касающихся порнографии. Однако за распространение порно среди детей и за принуждение сниматься в нем — усилят наказание.

В Верховной Раде предложили убрать уголовную ответственность за порнографический контент. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Как и обещал, начинаем день с либеральных новостей. Мы декриминализируем порно", — сказал Ярослав Железняк.

Он отметил, что на этой неделе в Раде зарегистрируют соответствующий законопроект, которым предлагают по статье 301 УКУ "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" предусмотреть уголовную ответственность за распространение порно без согласия лица и за экстремальную порнографию. Также предложили усилить ответственность за распространение порнографии среди детей и за принуждение сниматься в таких роликах. Вместе с тем, в Раде хотят убрать статью 302 УКУ, в которой говорится об ответственности за создание или содержание мест разврата и сводничества.

"Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи)", — пояснил Железняк.

В пояснительной записке говорится о том, что принятие этого законопроекта направлено на защиту от привлечения к уголовной ответственности за действия, которые не содержат общественной опасности, уменьшение коррупции среди правоохранительных органов, за увеличение налоговых поступлений и выход из тени порнобизнеса (где происходит декриминализация).

В Раде предложили легализовать порно

Напомним, в апреле Шевченковский районный суд Львова назначил наказание для Валерии Радкевич, которая публиковала в своем закрытом Telegram-канале фото и видео эротического или порнографического характера.

В марте в исследовании компании Thomson Reuters говорилось о том, что беженки из Украины в ЕС стали чаще подвергаться сексуальной эксплуатации и насилию. В частности, в Великобритании увеличились запросы "украинский эскорт" на 200%, тогда как в Испании — на 600% поиск "украинского порно".