Дело Фирташа: трем руководителям облгазов сообщено о подозрении, — БЭБ

По данным следствия, фактический руководитель группы компаний РГК Дмитрий Фирташ причастен к созданию схемы несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы Украины. Подтвержденная сумма убытков — более 550 млн гривен.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении председателям правлений акционерных обществ "Волыньгаз", "Криворожгаз" и "Черниговгаз", которые причастны к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины, сообщила пресс-служба БЭБ.

Подтверждена сумма убытков, которая нанесена в результате деятельности председателей правления:

АО "Криворожгаз" — более 202 млн грн;

АО "Волыньгаз" — более 130 млн грн;

АО "Черниговгаз" — почти 220 млн грн.

По информации БЭБ, наложен арест на движимое и недвижимое имущество лиц, которым сообщено о подозрении, на общую сумму 246 млн грн и корпоративные права подсанкционного бизнесмена на общую сумму более 7,4 млрд грн.

Детективы бюро установили, что фактический руководитель группы компаний РГК Дмитрий Фирташ организовал схему несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы Украины, в которой были задействованы должностные лица подконтрольных предприятий.

"Для покрытия расходов компании, за несанкционированно отобранный газ у "Оператора ГТС Украины", облгазы перечисляли средства на подконтрольное подсанкционному бизнесмену предприятие в значительно большем объеме, чем было поставлено газа", — говорится в сообщении БЭБ.

Чиновники облгазов разворовали государственные средства в особо крупных размерах, которые в дальнейшем выводились на подконтрольные компании и присваивались.

По материалам следствия должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Фигурантам дела грозит до 12 лет заключения.

Сейчас уже сообщено о подозрении 15 лицам. Под стражей находятся 6 руководителей облгазов.

Напомним, 27 июня сообщалось, что защита от экстрадиции подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа в США приобрела неожиданный оборот, поскольку Беларусь назначила его дипломатом в Вене, чтобы он мог остаться в Австрии.

Ранее, 15 мая, в СБУ подтвердили подозрение Фирташу. По версии следствия, облгазы, подконтрольные Фирташу, покупали топливо у его же компании. Схему отрабатывали 6 лет, в результате чего украинский бюджет недополучил около 18 миллиардов гривен.