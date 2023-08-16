"Достоинство и свобода не имеют цены": украинка написала письмо Зеленскому из СИЗО в Москве

В письме Умерова сообщает, что она была задержана при въезде на территорию России и через шесть месяцев местные спецслужбы выдвинули надуманные обвинения в шпионаже.

Заключенная в России украинка и крымская татарка Ление Умерова написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил брат украинки Азиз Умеров в Facebook.

Ление Умерову полгода назад задержали спецслужбы РФ при попытке навестить больного отца в Крыму.

Семье стало известно, что в отношении Ление назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Срок этой экспертизы, методы и способ проведения остаются неизвестными, ведь дело под грифом "секретно", поэтому никаких деталей ни адвокату, ни семье заключенной не сообщают.

По словам Азиза Умерова, правозащитники систематически наведываются к Ление и пытаются держать ситуацию под контролем насколько это возможно. Во время последнего визита адвокатов Ление Умерова передала письмо, адресованное президенту Украины.

В письме Ление сообщает, что она была задержана при въезде на территорию РФ и через шесть месяцев спецслужбы Российской Федерации выдвинули надуманные обвинения в шпионаже.

Умерова поблагодарила Владимира Зеленского, как лидера суверенного и демократического государства, за то, что он на собственном примере показываете, что "у слов "достоинство" и "свобода" нет цены".

Письмо Ление Умеровой президенту Украины Владимиру Зеленскому Фото: facebook.com/umerov.azeez

В комментариях к публикации Азиза Умерова люди пишут: "Какая она сильная!", "Храбрая, смелая девочка!", "Пусть вам Аллах поможет".

Комментарии к письму Ление Умеровой Фото: facebook.com/umerov.azeez

Напомним, 27 марта сообщалось, что в Крыму "суд" приговорил гражданина Украины к 12 годам "за шпионаж для ВСУ". Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец говорит, что в "делах украинских шпионов и диверсантов" заключены по меньшей мере 16 украинцев.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что в Крыму трех мужчин арестовали за исполнение украинских песен. Трем крымчанам назначили аресты от 11 до 13 суток, а двое из них получили штрафы.