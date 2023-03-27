В Крыму "суд" приговорил гражданина Украины к 12 годам "за шпионаж для ВСУ", — омбудсмен

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец говорит, что по "делах украинских шпионов и диверсантов" заключены по меньшей мере 16 украинцев. Их арестовали до начала полномасштабной войны.

Related video

Российский суд отправил гражданина Украины Станислава Стеценко в тюрьму на 12 лет. Его признали виновным в якобы шпионаже. Об этом написал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец у себя в Telegram.

По его словам, ранее подконтрольный РФ так называемый "Верховный суд Крыма" вынес в отношении обвиняемого в шпионаже жителя Симферополя вердикт, отправив его в колонию строгого режима. И вот уже третий абляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил в силе этот приговор.

Лубинец отметил, что РФ продолжает нарушать права человека в оккупированном Крыму права человека, проводя незаконные обыски, а также задержания и судебные расправы над гражданами Украины.

"В "делах украинских шпионов и диверсантов" заключены, по данным правозащитников, по меньшей мере 16 наших граждан, арестованных до полномасштабного вторжения РФ. Среди них – Владислав Есипенко, Галина Довгополая, Иван Яцкин, Дмитрий Штыбликов, Евгений Петрушин", — заявил Лубинец.

Он также написал, что все задержанные получили длительные сроки заключения и находятся сейчас в бесчеловечных условиях. Их жизни угрожает опасность, так как им не оказывается должная медицинская помощь и постоянно оказывается психологическое давление.

"Так, из-за неоказания медпомощи в российской колонии умер украинский политзаключенный Константин Ширинг, отбывавший наказание по аналогичному "делу". Об этом стало известно в начале февраля", — отметил омбудсмен.

Он заявил, что уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ответ на письмо с требованием объяснить все обстоятельства отписала:

"Выясняю все обстоятельства, держу ситуацию на контроле".

Лубинец напомнил, что отсутствие медицинской помощи является нарушением международного права и приравнивается к пыткам.

"Обращаюсь к мировому сообществу усилить давление на Россию с требованием немедленно уволить Станислава Стеценко (Худолея) и всех незаконно удерживаемых украинских граждан", — написал омбудсмен.

Ранее журналисты AP заявили, что Кремль заманивает россиян на войну деньгами и льготами. По информации аналитиков, таким образом, РФ пытается избежать официального объявления второй волны мобилизации после того, как первая оказалась провальной.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты хотят усилить охрану Крымского моста. По данным Минтранспорта РФ, летом аннексированный полуостров якобы планируют посетить около 3 млн граждан, в связи с чем будут вводиться усиленные меры безопасности.