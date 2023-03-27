У Криму "суд" засудив громадянина України до 12 років "за шпигунство для ЗСУ", — омбудсмен

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець каже, що у "справах українських шпигунів та диверсантів" укладено щонайменше 16 українців. Їх заарештували на початок повномасштабної війни.

Related video

Російський суд відправив громадянина України Станіслава Стеценка до в'язниці на 12 років. Його визнали винним у нібито шпигунстві. Про це написав український омбудсмен Дмитро Лубінець у себе в Telegram.

За його словами, раніше підконтрольний РФ так званий "Верховний суд Криму" виніс щодо обвинуваченого у шпигунстві жителя Сімферополя вердикт, відправивши його до колонії суворого режиму. І ось уже третій абляційний суд загальної юрисдикції у Сочі залишив чинний цей вирок.

Лубінець зазначив, що РФ продовжує порушувати права людини в окупованому Криму права людини, проводячи незаконні обшуки, а також затримання та судові розправи над громадянами України.

"У "справах українських шпигунів та диверсантів" укладено, за даними правозахисників, щонайменше 16 наших громадян, заарештованих до повномасштабного вторгнення РФ. Серед них — Владислав Єсипенко, Галина Довгопола, Іван Яцкін, Дмитро Штибліков, Євген Петрушин", — заявив Лубінець.

Він також написав, що всі затримані отримали тривалі терміни ув'язнення і зараз перебувають у нелюдських умовах. Їхньому життю загрожує небезпека, тому що їм не надається належна медична допомога і постійно надається психологічний тиск.

"Так через ненадання медичної допомоги в російській колонії помер український політв'язень Костянтин Ширінг, який відбував покарання за аналогічною "справою". Про це стало відомо на початку лютого", — зазначив омбудсмен.

Він заявив, що уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова у відповідь на лист із вимогою пояснити всі обставини відписала:

"З'ясовую всі обставини, тримаю ситуацію на контролі".

Лубінець нагадав, що відсутність медичної допомоги є порушенням міжнародного права та прирівнюється до тортур.

"Звертаюся до світової спільноти посилити тиск на Росію з вимогою негайно звільнити Станіслава Стеценка (Худолія) і всіх українських громадян, які незаконно утримуються", — написав омбудсмен.

Раніше журналісти AP заявили, що Кремль заманює росіян на війну грошима та пільгами. За інформацією аналітиків, таким чином РФ намагається уникнути офіційного оголошення другої хвилі мобілізації після того, як перша виявилася провальною.

Крім того, повідомлялося, що окупанти хочуть посилити охорону Кримського мосту. За даними Мінтранспорту РФ, влітку анексований півострів нібито планують відвідати близько 3 млн громадян, у зв'язку з чим запроваджуватимуться посилені заходи безпеки.