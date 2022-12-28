"Дискредитация ВС РФ": в Крыму троих мужчин арестовали за исполнение украинских песен

Троим крымчанам назначили аресты от 11 до 13 суток, а двое из них получили штрафы.

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В оккупированном Крыму трех жителей села Золотое поле арестовали за исполнение в общественном месте украинских песен. Информация об этом появилась на сайте так называемого "Кировского районного суда АР Крым".

Молодые люди в вечернее время слушали и громко пели украинские песни возле местного магазина.

В итоге им инкриминировали дискредитацию ВС РФ и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

По результатам рассмотрения административных материалов троим правонарушителям назначено наказание в виде административного ареста сроком на 11, 12 и 13 суток, кроме того двоим из них назначены административные штрафы в размере 30 (15,4 тыс. грн) и 35 тысяч рублей (18 тыс.грн).

Напомним, ранее россиянина отправили на лечение в психбольницу из-за граффити "Путин — вор!". Суд в российском городе Ростов-на-Дону приговорил местного жителя Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице из-за надписи с антиправительственным текстом.

Фокус также писал, что в ноябре на одной из стен Кремля неизвестные оставили антивоенную надпись. Граффити несколько дней назад оперативно убрали и теперь возле кремлевских стен поставили трех вооруженных силовиков.