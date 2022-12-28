"Дискредитація ЗС РФ": у Криму трьох чоловіків заарештували за виконання українських пісень

Трьом кримчанам призначили арешти від 11 до 13 діб, а двоє з них отримали штрафи.

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В окупованому Криму трьох мешканців села Золоте поле заарештували за виконання у громадському місці українських пісень. Інформація про це з'явилася на сайті так званого "Кіровського районного суду АР Крим".

Молоді люди у вечірній час слухали та голосно співали українські пісні біля місцевої крамниці.

Зрештою їм інкримінували дискредитацію ЗС РФ та публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки.

За результатами розгляду адміністративних матеріалів трьом правопорушникам призначено покарання у вигляді адміністративного арешту терміном на 11, 12 та 13 діб, крім того двом із них призначено адміністративні штрафи у розмірі 30 (15,4 тис. грн) та 35 тисяч рублів (18 тис. грн).

Нагадаємо, раніше росіянина відправили на лікування до психіатричної лікарні через графіті "Путін — злодій!". Суд у російському місті Ростов-на-Дону засудив місцевого жителя Михайла Селицького до півтора року обмеження волі та примусового амбулаторного лікування у психіатричній лікарні через напис з антиурядовим текстом.

Фокус також писав, що в листопаді на одній зі стін Кремля невідомі залишили антивоєнний напис. Графіті кілька днів тому оперативно прибрали і тепер біля кремлівських стін поставили трьох озброєних силовиків.