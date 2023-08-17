"Это неестественно": мужчина извинился перед трансгендерной военной Хелен за оскорбления (видео)

Свою агрессию к Хелен мужчина объяснил родственной связью с бойцом СС "Галичина" и гомофобными взглядами. Также он отметил, что не оскорблял бы служащую ВСУ, если бы видел ее военный билет.

15 августа военнослужащая Вооруженных сил Украины Хелен Марк стала жертвой жестокого нападения в центре Львова. Как сообщает Фокус, 17 августа она опубликовала в TikTok видео ее разговора с мужчиной, который вступил с ней в конфликт из-за трансгендерности.

Мужчина на опубликованных кадрах объясняет свое агрессивное поведение тем, что он является внуком разведчика Украинской дивизии сечевых стрельцов (СС) "Галичина" и придерживается правых взглядов.

"Мне неприятно просто то, что происходило здесь. Потому что, по моему мнению, это не является естественным. Но так или иначе я извиняюсь за свое поведение. И буду в дальнейшем более толерантным к трансгендерным женщинам и мужчинам", — сказал он.

Собеседник повторил за Хелен слова о том, что трансгендерные женщины являются женщинами. Также он объяснил, что вел бы себя иначе, если бы увидел ее военный билет.

"Я просто не видел твоего военного билета. Если бы я его увидел, я бы этого не сказал", — объяснил мужчина, комментируя озвученные ранее оскорбления.

Он признал, что руководствовался гомофобными мыслями, но отметил, что такие "имеют право на существование".

Женщина рассказала, что является контрактной военной уже три года, но требует уважения не из-за этого, а как к любой гражданке Украины. В конце видео собеседники договорились, что конфликт "закрыт".

Стоит отметить, что в соцсетях Хелен появилось видео нападения.

Мужчину, наносящего удары на кадрах, трудно рассмотреть из-за плохого качества, но он кажется не похожим на человека с кадров с извинениями. Кроме того, в комментарии, опубликованном 17 августа, упоминались только словесные оскорбления, а речь об избиении не шла.

Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео

В комментариях под опубликованной частью разговора Хелен отметила, что нападающего еще не нашла. То есть на видео не мужчина, который избил ее во Львове.

Ответ Хелен под частью комментария неназванного собеседника Фото: Скриншот

Напоминаем, накануне стало известно, что трансгендерную военную Хелен избил незнакомец в центре города. Женщина взяла отпуск и приехала во Львов на похороны матери, но подверглась нападению во время разговора по телефону. Она обратилась с заявлением в полицию.

Напомним, 17 августа прокуратура вручила подозрение заведующей аспирантурой Летной академии НАУ. Женщина помогала со вступлением уклонистам за взятку в размере 23 тысяч гривен.