23 тысячи за поступление: правоохранители задержали руководительницу аспирантуры в НАУ (фото)

По данным правоохранителей, преподавательница зарабатывала на уклонистах. Мужчины платили за экзамены для поступления в вуз, чтобы получить отсрочку от военной службы.

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Заведующая аспирантурой Летной академии Национального авиационного университета (НАУ) получила подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом говорится в публикации пресс-службы Офиса генерального прокурора от 17 августа.

По версии следствия, женщина требовала взятку у двух уклонистов из Кировоградской области. Она обещала мужчинам помочь успешно сдать экзамены и поступить в аспирантуру.

"Обучение в вузе для получения ученой степени давало право на отсрочку от мобилизации", — объяснили в Офисе генпрокурора.

Стоимость услуги составляла 23 тысячи гривен, деньги руководительница аспирантуры получала частями. Подозреваемую задержали в кабинете после того, как она забрала вторую часть "вознаграждения" — 11,5 тысяч гривен.

"Сейчас прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения", — отметила пресс-служба.

Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, член Комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что парламентарии наработали первые решения для борьбы с коррупцией в проведении мобилизации. Он отметил, что военкомы-коррупционеры должны получить реальные сроки, а в военкоматах должна царить "нулевая толерантность к коррупции".

Напомним, в Закарпатской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Свое решение не идти в военкомат он объяснил тем, что воспитывает двоих детей и боится за собственную жизнь.