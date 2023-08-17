23 тисячі за успішний вступ: правоохоронці затримали керівницю аспірантури в НАУ (фото)

За даними правоохоронців, викладачка заробляла на ухилянтах. Чоловіки платили за іспити для вступу у виш, щоб отримати відстрочку від військової служби.

Related video

Завідувачка аспірантури Льотної академії Національного авіаційного університету (НАУ) отримала підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це йдеться у публікації пресслужби Офісу генерального прокурора від 17 серпня.

За версією слідства, жінка вимагала хабар у двох ухилянтів з Кіровоградської області. Вона обіцяла чоловікам допомогти успішно скласти іспити та вступити до аспірантури.

"Навчання у виші для здобуття вченого ступеня надавало право на відстрочку від мобілізації", — пояснили в Офісі генпрокурора.

Вартість послуги становили 23 тисячі гривень, гроші керівниця аспірантури отримувала частинами. Підозрювану затримали у кабінеті після того, як вона забрала другу частину "винагороди" — 11,5 тисяч гривень.

"Наразі прокурори скерували до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу", — зазначила пресслужба.

Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, член Комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський заявив, що парламентарі напрацювали перші рішення для боротьби з корупцією в проведенні мобілізації. Він зазначив, що військкоми-корупціонери мають отримати реальні терміни, а у військкоматах має панувати "нульова толерантність до корупції".

Нагадаємо, у Закарпатській області засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Своє рішення не йти до військкомату він пояснив тим, що виховує двох дітей та боїться за власне життя.