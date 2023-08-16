Підійдуть до корупції "комплексно": у Верховній Раді планують внести зміни у мобілізацію

Народні депутати планують внести зміни у закони, які стосуються мобілізаційних заходів та проходження ВКЛ. Наголошують, що за корупцію в ТЦК потрібно давати реальні, а не умовні, строки.

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Член Комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський розповів про заходи, які вживатимуть українські урядовці, щоб протидіяти корупції серед військкомів. З його слів, вони отримають реальні строки, а не умовні. Про це політик розповів у ефірі "Українського радіо".

15 серпня Комітет з нацбезпеки провів спеціальне засідання, на якому розглянув ситуацію з ТЦК та ВКЛ, розповів нардеп від партії "Слуга народу". Він визнав, що у місцях, де приймають рішення щодо долі людей — піде чоловік на війну чи ні — "завжди є корупційні ризики". Тому до проблеми потрібно підходити "комплексно".

Парламентарі спробували напрацювати перші рішення, щоб ці корупційні ризики зменшити. У зв'язку з цим навіть засідала спеціальна робоча група: готувала пропозиції "у сфері медичного забезпечення військовослужбовців, мобілізаційних заходів".

Веніславський також прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського, озвучену 11 серпня — очільник держави запропонував звільнити усіх керівників обласних Територіальних центрів комплектування. Відповідне рішення відразу ж і проголосували під час засідання РНБО. Однак член Комітету з нацбезпеки вважає, що самими лише звільненнями проблему з корупцією у військкоматах не вирішать.

На думку політика, має бути персональна відповідальність працівників ТЦК та Військово-медичної комісії. Натомість зараз, як випливає з його коментаря, панує "колективна безвідповідальність".

Замість колективної безвідповідальності має бути "нульова толерантність до корупції". Це означає, що військкоми-корупціонери, вкравши мільйони гривень, повинні отримати реальні терміни, а не умовні, впевнений Веніславський.

Також політик зазначив, що потрібно звернути увагу на підлеглих корупціонера: "Якщо керівник під час війни дозволяв собі збагатитися на мільйони доларів, то напевне підлеглі також не забували про себе і якісь подібні схеми провертали".

Зазначимо, протягом останніх кількох тижнів українські правоохоронці відкрили низку проваджень проти очільників Терцентрів комплектування та лікарських комісій. Зі слів президента Зеленського, є вже 112 справ і висунуто 33 підозри. Що ж до долі ВКЛ, то рішення РНБО буде через два тижні, запевнив очільник держави.

Нагадуємо, у липні у Києві затримали начальника ТЦК та СП Одеської області Євгена Борисова: у чоловіка виявили майна на 188 млн грн, при чому він запевняє, що частину коштів йому позичили доброзичливці.

Між тим працівники МКЛ отримують набагато менші суми. Наприклад, на Житомирщині затримали на гарячому лікаря, який за 5 тис. дол. допомагав здоровим чоловікам уникнути мобілізації до лав ЗСУ.

Прикордонники також допомагають зупинити осіб, які намагаються ухилитись від мобілізації. Зокрема, днями вони спинили двох юнаків, які прямували до Молдови, лежачи на дні авто. А 30-річного чоловіка відшукали в горах: він заблукав, прямуючи до Румунії.