"Четкая позиция мэра": в КГГА успокоили киевлян после заявления о повышении цен на проезд до 30 грн

Ранее руководитель департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заявил о росте цены за одну поездку в общественном транспорте столицы до 30 гривен. Впоследствии чиновник объяснил, что сейчас введение изменений невозможно.

Повышение цены на проезд в общественном транспорте Киева не произойдет до завершения военного положения в Украине. Об этом говорится в публикации пресс-службы департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В департаменте отметили, что пересмотреть цены на проезд будет возможно только после победы в российско-украинской войне и начала восстановления сфер жизнедеятельности столицы.

"Не поднимать цену на проезд — четкая позиция мэра города и моя также. Мой комментарий журналистам о необходимости поднятия цены на проезд касался исключительно условий быстрого послевоенного развития города, в том числе и развития транспортной инфраструктуры", — заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

Напомним, 15 августа глава департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил в интервью, что власти планируют повысить цену на проезд в общественном транспорте до 30 гривен. Он объяснил, что это позволит заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом.

Ранее, 15 августа, в КГГА ответили, какие мероприятия готовятся в Киеве ко Дню независимости. В частности, в столице может состояться выставка военной техники. Представитель горадминистрации отметил, что в Офисе президента и Кабинете министров еще не предоставили окончательную информацию.