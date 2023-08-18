НАПК заявило о незаконном обогащении секретаря Запорожского горсовета: Куртев отреагировал

По данным агентства, исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тысяч гривен, что превышает его законные доходы. Политик, в свою очередь, заявил, что "отдельные лица" могут распространять "недостоверную или искаженную информацию".

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки того, что секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев совершил коррупционное уголовное правонарушение. Об этом говорится на официальном портале ведомства 18 августа.

По данным НАПК, в прошлом году НАБУ провело обыски в квартире, которую Анатолий Куртев арендовал совместно со своим помощником. По итогу были обнаружены и изъяты почти 600 тысяч гривен, 230 тысяч долларов США и 650 евро.

В НАПК отметили, что обыск проходил в рамках досудебного расследования по уголовному производству, к которому, предположительно, причастен Куртев. В ведомстве также установили, что секретарь горсовета действительно использовал упомянутую квартиру со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют законным доходам.

Анатолий Куртев сказал НАПК, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире, а его помощник заявил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. При этом, по данным НАПК, ни он, ни его родители не могли овладеть такой суммой законным способом.

"Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тысяч гривен, что превышает его законные доходы", — заключили в НАПК.

Что говорит Анатолий Куртев

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отреагировал на вывод НАПК в Telegram. По словам политика, он допускает, что "отдельные лица" заинтересованы во введении в заблуждение контролирующих органов, в связи с чем могут "распространить недостоверную или искаженную информацию".

"В любом случае, я готов к сотрудничеству с детективами НАБУ для полного и быстрого выяснения ситуации", — заявил Куртев.

Напомним, 6 марта жительница разрушенного российской ракетой дома в Запорожье, фотограф Анна Прус, обвинила горсовет в отказе в помощи с расселением людей, потерявших жилье.

Ранее, 15 января, мы сообщали, что заместитель главы Запорожской областной военной администрации Злата Некрасова отпраздновала Новый год в Таиланде. Предположительно, чиновница фигурирует в производстве НАБУ о хищении гуманитарной помощи.