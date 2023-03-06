"Заходите и живите": девушка, чью квартиру в Запорожье разрушила ракета ВС РФ, обвинила горсовет в бездействии (видео)

Жительница разрушенной российской ракетой многоэтажки заявила, что прибывшие на место трагедии чиновники "смотрели на все как зрители". По мнению секретаря горсовета Анатолия Куртева, девушка "плюнула на работу коммунальщиков и медиков".

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Жительница разрушенного российской ракетой дома в Запорожье, фотограф Анна Прус, обвинила горсовет в отказе в помощи с расселением людей, потерявших жилье. Видео ее обращения к властям появилось в Telegram-канале "Запоріжжя.Інфо".

Удар пришелся по дому на улице Независимой Украины, 67. Девушка отметила, что она с мужем и 5-ти летней дочкой чудом выжили. По ее словам, прибывшие на место трагедии представители местной власти просто "смотрели на все как зрители".

"Они живут и далее обычной жизнью. Я тоже жила обычной жизнью, но трагедия пришла в мой дом. Вчера на месте был ваш заместитель, он разговаривал неадекватно со мной. Я спросила, что мне делать? Он ответил: "Что в твоем понимании у тебя нет жилья". Я говорю: "Вот у меня квартира №28, надо мной нет крыши и трех этажей". Он говорит: "Ну квартира же целая, заходи и живи", — сказала она во время общения с чиновниками.

Анна Прус сказала, что секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев говорил ей о большом количестве переселенцев в городе. Поэтому селить пострадавших от ракетного удара ВС РФ якобы негде, сообщил "24-й канал".

В ответ Куртев написал в Telеgram о своей обиде за то, что "один человек плюнул на работу коммунальщиков и медиков и за несколько секунд обесценил ее".

"Как будто никто из вас ничего и вообще не делал. Сегодня в интернете появилось видео, в котором одна из проживающих в разрушенном доме женщин заявила о том, что вроде бы мной ей было сказано, что проблемы расселения людей – это проблемы самих людей, а не городских властей. За все это время с просьбой о поселении к нам обратился только 1 человек, которому сразу же предоставили жилье в модульном городке", — отреагировал секретарь.

Он обещает, что все, кто и дальше будут обращаться с такими просьбами, обязательно получат крышу над головой.

"Что побудило эту женщину записать видео, какие у нее были мотивы, и почему она сознательно решила сказать неправду – эти вопросы остаются открытыми. Надеюсь, что завтра он посетит горсовет на встрече с жителями дома, и мы вместе найдем ответы и закроем все вышеназванные вопросы", — заключил он.

Анна утверждает, что не видела Куртева на месте трагедии. По ее словам, чиновник провел 2-минутный разговор с жильцами дома.

Пользователи Instagram после случившегося оставили Куртеву комментарии с призывом уйти в отставку.

Напомним, что российские захватчики ударили по Запорожью в ночь на 2 марта, ракета попала в многоэтажный жилой дом. По данным властей, удар могли нанести ракетами С-300.

Фокус ранее писал, как девушка по имени Екатерина провела под завалами дома около 5 часов. Она говорила, что 2 марта стал ее вторым Днем рождения.

Спасатели завершили разбирать завалы многоэтажного дома к вечеру 5 марта. По последним данным, в результате попадания снаряда погибли 13 человек, один из них — маленький ребенок.