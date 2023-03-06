"Заходьте та живіть": дівчина, чию квартиру в Запоріжжі зруйнувала ракета ЗС РФ, звинуватила міськраду у бездіяльності (відео)

Жителька зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки заявила, що чиновники, які прибули на місце трагедії, "дивилися на все як глядачі". На думку секретаря міськради Анатолія Куртєва, дівчина "плюнула на роботу комунальників та медиків".

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Мешканка зруйнованого російською ракетою будинку в Запоріжжі, фотографиня Анна Прус, звинуватила міськраду у відмові у допомозі із розселенням людей, які втратили житло. Відео її звернення до влади з'явилося у Telegram-каналі "Запоріжжя.Інфо".

Удар припав по будинку на вулиці Незалежної України, 67. Дівчина зазначила, що вона з чоловіком та 5-річною донькою дивом вижили. За її словами, представники місцевої влади, які прибули на місце трагедії, просто "дивилися на все як глядачі".

"Вони живуть і далі звичайним життям. Я теж жила звичайним життям, але трагедія прийшла в мій дім. Вчора на місці був ваш заступник, він розмовляв неадекватно зі мною. Я запитала, що мені робити? Він відповів: "Що у твоєму розумінні у тебе немає житла". Я кажу: "Ось у мене квартира №28, наді мною немає даху та трьох поверхів". Він каже: "Ну квартира ж ціла, заходь і живи", — сказала вона під час спілкування з чиновниками.

Анна Прус сказала, що секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв говорив їй про велику кількість переселенців у місті. Тому селити постраждалих від ракетного удару ЗС РФ нібито ніде, повідомив "24 канал".

У відповідь Куртєв написав у Telеgram про свою образу за те, що "одна людина плюнула на роботу комунальників та медиків і за кілька секунд знецінила її".

"Ніби ніхто з вас нічого і взагалі не робив. Сьогодні в інтернеті з'явилося відео, в якому одна з жінок, що проживають у зруйнованому будинку, заявила про те, що начебто мною їй було сказано, що проблеми розселення людей — це проблеми самих людей, а не міської влади. За весь цей час із проханням про поселення до нас звернувся лише 1 людина, якій відразу ж надали житло в модульному містечку", — відреагував секретар.

Він обіцяє, що всі, хто й надалі звертатиметься з такими проханнями, обов'язково отримають дах над головою.

"Що спонукало цю жінку записати відео, які у неї були мотиви, і чому вона свідомо вирішила сказати неправду – ці питання залишаються відкритими. Сподіваюся, що завтра вона відвідає міськраду на зустрічі з мешканцями будинку, і ми разом знайдемо відповіді і закриємо всі вищеназвані питання", — уклав він.

Ганна стверджує, що не бачила Куртєва на місці трагедії. За її словами, чиновник провів 2-хвилинну розмову з мешканцями будинку.

Користувачі Instagram після того, що сталося, залишили Куртєву коментарі із закликом піти у відставку.

Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по Запоріжжю в ніч на 2 березня, ракета потрапила до багатоповерхового житлового будинку. За даними влади, удар могли завдати ракет С-300.

Фокус раніше писав, як дівчина на ім'я Катерина провела під завалами будинку близько 5 годин. Вона говорила, що день 2 березня став її другим Днем народження.

Рятувальники завершили розбирати завали багатоповерхового будинку надвечір 5 березня. За останніми даними, внаслідок влучення снаряда загинули 13 людей, одна з них — маленька дитина.