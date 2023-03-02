"Від квартири нічого не лишилось": дівчина провела 5 година під завалами у Запоріжжі (фото, відео)

Усі ці години Катерина обіймала свого рудого кота. Після порятунку назвала працівника ДСНС "своїм янголом".

Related video

Катерина з Запоріжжя провела щонайменше 5 годин під завалами багатоквартирного будинку, в який влучила російська ракета. Від її квартири нічого не лишилося, дівчина розшукує своїх котів. Про це стало відомо з соцмереж — її та подруги.

"Тут колись була квартира, а зараз руїни. Не віриться", — підписала Катерина фото завалів.

[ + – ] Запис сторіз подруги Катерини опублікований у телеграмі

Вона провела під завалами свого будинку 5 годин, про що повідомила сама. Обіймала кота та робила фото на мобільний телефон. Пізніше написала, що 2 березня — її другий День народження.

"Рятувальник Павло, ви мій янгол, ви почули та відкопали мене, заспокоювали та вивели. Ви людина з великої букви", — звернулась до працівника ДСНС дівчина.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Подруга Катерини розповіла, що вона дивом вціліла під завалами. Однак дівчата розшукують ще двох рудих котів. Один чекав порятунку 5 годин разом з мешканкою Запоріжжя, однак ще двох знайти не вийшло.

"Якщо бачили котів, два рудих зі зруйнованого дому в Запоріжжі (є номер телефону на ошийнику), дзвоніть у будь-який час", — попросила Катерина.

Подруга вцілілої розповіла, що вона зараз у місті одна. Батьки Катерини знаходяться у Брянську. Проте друзі чекали до глибокої ночі порятунку дівчини та допомагають у розповсюдженні збору грошей для неї.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Нагадаємо, про ракетний удар по Запоріжжю повідомив в ніч на 2 березня секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. У Запорізькій ОВА зазначили, що у міську багатоповерхівку влучила ракета С-300. Снаряд зруйнував три поверхи будинку.

Зранку 2 березня Офіс генерального прокурора повідомив про чотирьох загиблих, вісьмох поранених та п’ятьох зниклих безвісти. Під завалами шукали дитину.

В оперативному командуванні "Південь" пояснили, що ворог змінив тактику. Окупанти спочатку застосували для обстрілу авіацію, а другою хвилею запустили ракети з землі — з окупованої території Запорізької області.