"От квартиры ничего не осталось": девушка провела 5 часов под завалами в Запорожье (фото, видео)

Все эти часы Екатерина обнимала своего рыжего кота. После спасения назвала работника ГСЧС "своим ангелом".

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Екатерина из Запорожья провела по меньшей мере 5 часов под завалами многоквартирного дома, в который попала российская ракета. От ее квартиры ничего не осталось, девушка разыскивает своих кошек. Об этом стало известно из соцсетей – ее и подруги.

"Здесь когда-то была квартира, а сейчас руины. Не верится", — подписала Екатерина фото завалов.

[ + – ] Запись сторож подруги Екатерины опубликована в телеграмме

Она провела под завалами своего дома пять часов, о чем сообщила сама. Обнимала кота и делала фото на мобильный телефон. Позже написала, что 2 марта – ее второй День рождения.

"Спасатель Павел, вы мой ангел, вы услышали и откопали меня, успокаивали и вывели. Вы человек с большой буквы", — обратилась к работнику ГСЧС девушка.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Подруга Екатерины рассказала, что она чудом уцелела под завалами. Однако девушки разыскивают еще двух рыжих котов. Один ждал спасения 5 часов вместе с жительницей Запорожья, однако еще двоих найти не получилось.

"Если видели котов, два рыжих из разрушенного дома в Запорожье (есть номер телефона на ошейнике), звоните в любое время", — попросила Екатерина.

Подруга уцелевшей рассказала, что она сейчас в городе одна. Родители Екатерины находятся в Брянске. Однако друзья ждали до глубокой ночи спасения девушки и помогают в распространении сбора денег для нее.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Напомним, о ракетном ударе по Запорожью сообщил в ночь на 2 марта секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. В Запорожской ОВА отметили, что в городскую многоэтажку попала ракета С-300. Снаряд разрушил три этажа дома.

Утром 2 марта Офис генерального прокурора сообщил о четырех погибших, восьми раненых и пятерых пропавших без вести. Под завалами искали ребенка.

В оперативном командовании "Юг" объяснили, что враг сменил тактику. Оккупанты сначала применили для обстрела авиацию, а второй волной запустили ракеты с земли — с оккупированной территории Запорожской области.