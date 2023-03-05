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Загинули 13 людей: ДСНС завершила рятувальну операцію у Запоріжжі (фото)

запоріжжя 02.03.23, незалежної україни 67 запоріжжя, ракетний удар запоріжжя, рятувальники
Фото: ГСЧС | Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 2 березня загинуло 13 людей, рятувальники дістали з-під уламків 11 живих мешканців будинку

Врятувати вдалося 11 людей. З-під завалів також витягли чотирьох кішок та собаку.

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Увечері 5 березня рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки, яка була зруйнована під час ракетного обстрілу ЗС РФ у ніч проти 2 березня. Про це повідомив голова Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Крук на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки завершено. На жаль, загинули 13 людей, одна з них — маленька дитина. Щирі співчуття рідним", — написав Крук.

Глава ДСНС також подякував усім, хто брав участь у ліквідації наслідків ракетного удару по Запоріжжі. Це — рятувальники, мобільна оперативна група фахівців із Києва, психологи та Мобільний рятувальний центр швидкого реагування.

"Кожен із вас має велике серце і робить важливу справу — рятує життя", — підсумував Крук.

У ДСНС також показали, як розбирали завали на місці обваленого багатоповерхового будинку.

запоріжжя 02.03.23, незалежної україни 67 запоріжжя, ракетний удар запоріжжя, рятувальники Fullscreen
Співробітники ДСНС рятують людей із будинку по вулиці Незалежної України, 67 у Запоріжжі
Фото: ГСЧС

За інформацією рятувальників, комунальні служби вивезли з місця трагедії понад 1034 тонни будівельних уламків. А психологи ДСНС на місті події надали допомогу 103 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

запоріжжя 02.03.23, незалежної україни 67 запоріжжя, ракетний удар запоріжжя, рятувальники Fullscreen
Техніка рятувальників на місці ракетного удару у Запоріжжі
Фото: ГСЧС

Співробітники ДСНС врятували 11 людей. Під час розбору завалів рятувальники також витягли з-під уламків чотирьох кішок та собаку.

запоріжжя 02.03.23, незалежної україни 67 запоріжжя, ракетний удар запоріжжя, рятувальники Fullscreen
Будинок на вулиці Незалежної України, 67 у Запоріжжі після ракетного удару 02.03.23
Фото: ГСЧС

Нагадаємо, у ніч на 2 березня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по місту Запоріжжя, внаслідок чого постраждав багатоповерховий житловий будинок. За даними Запорізької ОВА, удару по житловому будинку, ймовірно, було завдано російськими ракетами С-300.

Фокус також писав про те, що дівчина на ім'я Катерина провела щонайменше 5 годин під руїнами зруйнованого росіянами будинку у Запоріжжі. Вона розповіла, що під час перебування під завалами обіймала кота та робила знімки на мобільний телефон.