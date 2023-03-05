Загинули 13 людей: ДСНС завершила рятувальну операцію у Запоріжжі (фото)

Врятувати вдалося 11 людей. З-під завалів також витягли чотирьох кішок та собаку.

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Увечері 5 березня рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки, яка була зруйнована під час ракетного обстрілу ЗС РФ у ніч проти 2 березня. Про це повідомив голова Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Крук на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки завершено. На жаль, загинули 13 людей, одна з них — маленька дитина. Щирі співчуття рідним", — написав Крук.

Глава ДСНС також подякував усім, хто брав участь у ліквідації наслідків ракетного удару по Запоріжжі. Це — рятувальники, мобільна оперативна група фахівців із Києва, психологи та Мобільний рятувальний центр швидкого реагування.

"Кожен із вас має велике серце і робить важливу справу — рятує життя", — підсумував Крук.

У ДСНС також показали, як розбирали завали на місці обваленого багатоповерхового будинку.

[ + – ] Співробітники ДСНС рятують людей із будинку по вулиці Незалежної України, 67 у Запоріжжі Фото: ГСЧС

За інформацією рятувальників, комунальні служби вивезли з місця трагедії понад 1034 тонни будівельних уламків. А психологи ДСНС на місті події надали допомогу 103 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

[ + – ] Техніка рятувальників на місці ракетного удару у Запоріжжі Фото: ГСЧС

Співробітники ДСНС врятували 11 людей. Під час розбору завалів рятувальники також витягли з-під уламків чотирьох кішок та собаку.

[ + – ] Будинок на вулиці Незалежної України, 67 у Запоріжжі після ракетного удару 02.03.23 Фото: ГСЧС

Нагадаємо, у ніч на 2 березня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по місту Запоріжжя, внаслідок чого постраждав багатоповерховий житловий будинок. За даними Запорізької ОВА, удару по житловому будинку, ймовірно, було завдано російськими ракетами С-300.

Фокус також писав про те, що дівчина на ім'я Катерина провела щонайменше 5 годин під руїнами зруйнованого росіянами будинку у Запоріжжі. Вона розповіла, що під час перебування під завалами обіймала кота та робила знімки на мобільний телефон.