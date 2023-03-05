Погибли 13 человек: ГСЧС завершила спасательную операцию в Запорожье (фото)
Спасти удалось 11 человек. Из-под завалов также вытащили четырех кошек и собаку.
Вечером 5 марта спасатели завершили разбор завалов многоэтажки, которая была разрушена во время ракетного обстрела ВС РФ в ночь на 2 марта. Об этом сообщил глава Государственной службы чрезвычайных ситуация Сергей Крук на своей странице в Фейсбуке.
"Разбор завалов разрушенной многоэтажки завершен. К сожалению, погибли 13 человек, один из них — маленький ребенок. Искренние соболезнования родным", — написал Крук.
Глава ГСЧС также поблагодарил все, кто принимал участие в ликвидации последствий ракетного удара по Запорожью. Это — спасатели, мобильная оперативная группа специалистов из Киева, психологи и Мобильный спасательный центр быстрого реагирования.
"Каждый из вас имеет большое сердце и делает важное дело – спасает жизнь", — подытожил Крук.
В ГСЧС также показали, как разбирали завалы на месте обрушившегося многоэтажного дома.
По информации спасателей, коммунальные службы вывезли с места трагедии более 1034 тонн строительных обломков. А психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 103 жителям дома и родственникам пострадавших.
Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасатели также вытащили из-под обломков четырех кошек и собаку.
Напомним, ночь на 2 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по городу Запорожье, в результате чего пострадал многоэтажный жилой дом. По данным Запорожской ОВА, удар по жилому дому, вероятно, был нанесен российскими ракетами С-300.
Фокус также писал о том, что девушка по имени Екатерина провела по меньшей мере 5 часов под руинами разрушенного россиянами дома в Запорожье. Она рассказала, что во время пребывания под завалами обнимала кота и делала снимки на мобильный телефон.