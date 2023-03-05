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Военный Фокус Российско-украинская война Россия обстреляла Запорожье

Погибли 13 человек: ГСЧС завершила спасательную операцию в Запорожье (фото)

запорожье 02.03.23, независимой украины 67 запорожье, ракетный удар запорожье, спасатели
Фото: ГСЧС | В результате ракетного удара по Запорожью 2 марта погибло 13 человек, спасатели достали из-под обломков 11 живых жителей дома

Спасти удалось 11 человек. Из-под завалов также вытащили четырех кошек и собаку.

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Вечером 5 марта спасатели завершили разбор завалов многоэтажки, которая была разрушена во время ракетного обстрела ВС РФ в ночь на 2 марта. Об этом сообщил глава Государственной службы чрезвычайных ситуация Сергей Крук на своей странице в Фейсбуке.

"Разбор завалов разрушенной многоэтажки завершен. К сожалению, погибли 13 человек, один из них — маленький ребенок. Искренние соболезнования родным", — написал Крук.

Глава ГСЧС также поблагодарил все, кто принимал участие в ликвидации последствий ракетного удара по Запорожью. Это — спасатели, мобильная оперативная группа специалистов из Киева, психологи и Мобильный спасательный центр быстрого реагирования.

"Каждый из вас имеет большое сердце и делает важное дело – спасает жизнь", — подытожил Крук.

В ГСЧС также показали, как разбирали завалы на месте обрушившегося многоэтажного дома.

запорожье 02.03.23, независимой украины 67 запорожье, ракетный удар запорожье, спасатели Fullscreen
Сотрудники ГСЧС спасают людей из дома по улице Независимой Украины, 67 в Запорожье
Фото: ГСЧС

По информации спасателей, коммунальные службы вывезли с места трагедии более 1034 тонн строительных обломков. А психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 103 жителям дома и родственникам пострадавших.

запорожье 02.03.23, независимой украины 67 запорожье, ракетный удар запорожье, спасатели Fullscreen
Техника спасателей на месте ракетного удара в Запорожье
Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасатели также вытащили из-под обломков четырех кошек и собаку.

запорожье 02.03.23, независимой украины 67 запорожье, ракетный удар запорожье, спасатели Fullscreen
Дом по улице Независимой Украины, 67 в Запорожье после ракетного удара 02.03.23
Фото: ГСЧС

Напомним, ночь на 2 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по городу Запорожье, в результате чего пострадал многоэтажный жилой дом. По данным Запорожской ОВА, удар по жилому дому, вероятно, был нанесен российскими ракетами С-300.

Фокус также писал о том, что девушка по имени Екатерина провела по меньшей мере 5 часов под руинами разрушенного россиянами дома в Запорожье. Она рассказала, что во время пребывания под завалами обнимала кота и делала снимки на мобильный телефон.