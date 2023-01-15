Замглавы Запорожской ОВА провела праздники в Таиланде: она фигурирует в деле о хищении гумпомощи, - СМИ

Одна ночь в гостинице, в которой остановилась Злата Некрасова по данным журналистов стоит от 7,5 до 10 тысяч гривен только за двухместный стандарт, однако не исключено, что в канун Нового года цены были еще выше.

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Заместитель главы Запорожской областной военной администрации Злата Некрасова отпраздновала Новый год в Таиланде. Предположительно, чиновница фигурирует в производстве Национального антикоррупционного бюро Украины о хищении гуманитарной помощи. Об этом в воскресенье, 15 января, пишет "24 канал".

Журналисты отмечают, что в социальных сетях чиновницы нет упоминаний того, что она выезжала за границу на новогодние праздники, однако в ее Facebook-посте с поздравлениями есть фото, на котором она позирует на фоне лестницы и елки. Авторы материала установили, что снимок был сделан в гостинице Sindhorn Midtown Hotel, расположенной в тайской столице Бангкок.

[ + – ] Пост Некрасовой

Журналисты пытались связаться с Некрасовой, чтобы узнать, действительно ли она отдыхала в Таиланде на Новый год, однако, прочитав соответствующие сообщения, чиновница на них не ответила.

Одна ночь в гостинице Sindhorn Midtown Hotel по данным журналистов стоит от 7,5 до 10 тысяч гривен только за двухместный стандарт, однако не исключено, что в канун Нового года цены были еще выше.

[ + – ] Отель в Бангкоке

Кроме того в публикации отмечается, что Некрасова, предположительно, фигурирует в производстве о хищении гуманитарной помощи. Так, 30 августа, детективны Национального антикоррупционного бюро Украины провели более 20 обысков в Запорожье, в результате которых были изъяты 596,4 тысяч гривен, 230,06 тыс. долларов, 650 евро и планшет Apple iPad Pro 11.

По предположению СМИ, в этом производстве также фигурируют председатель Запорожской ОВА Александр Старух, секретарь городского совета Анатолий Куртев и депутат областного совета Виктор Щербина.

"Через несколько дней после публикации НАБУ новости об обысках в Запорожье, эти чиновники, в частности Некрасова, появились в базе сайта "Миротворец". Напротив чиновницы виднеется слово "мародер", — говорится в материале.

[ + – ] Некрасова на Миротворце

Издание также приводит слова волонтера Рудольфа Акопяна, который ранее утверждал, что Некрасова и другие запорожские чиновники причастны к данному производству НАБУ. Также в сети публиковались снимки, на которых Некрасова запечатлена рядом с силовиками. Сама чиновница тогда рассказывала, что к ней пришли "гости" и "ведется следствие", что является нормальным в связи с тем, какую должность она занимает.

По состоянию на 13 января Некрасова не была отстранена от должности, также суд не доказывал ее вину. В то же время народный депутат Юлия Яцик в комментарии СМИ сообщала, что прокурор Запорожской области изменил подследственность в этом производстве, передав его из Государственного бюро расследований в Национальную полицию Запорожской области, после чего никакой активизации по расследованию вероятных преступлений замечено не было. В свою очередь Запорожская областная прокуратура отметила, что не меняла подследственность, однако нардеп уверена, что в ведомстве врут.

Тем временем сама Некрасова в своем Facebook 15 января сообщила, что о ней "распространяют фейковую информацию" и упрекнула ответственных за это людей в том, что они никак не помогают Украине одержать победу в войне против РФ.

"Может, вы ездили в серую зону, попадали под минные обстрелы, организовывали эвакуационные колонны, встречали людей с временно оккупированных территорий и пропускали их боль через себя? Возможно вы знаете историю каждого человека, который два месяца провел в бункере Азовсталь, возможно вы их встречали и делали все для того, чтобы хоть как-то смягчить ту боль, которую они проживали… Может быть, вы сотрудничали с каждой территорией области и отгружали им тонны гуманитарной помощи?" — возмутилась Некрасова.

Помимо этого чиновница заявила, что после победы Украины в войне выйдет к общественности с большим интервью, чтобы рассказать о своей работе во время полномасштабной российской агрессии.

Напомним, в октябре, по данным СМИ, НАБУ пришло с обысками в Кабинет министров и Офис президента Украины для расследования производства о хищении гуманитарной помощи.

В свою очередь "внештатный агент" НАБУ Евгений Шевченко, комментируя расследование НАБУ, заявил, что к хищению гуманитарной помощи причастны не только запорожские чиновники, но и топ-представители "Слуги народа" и Офиса президента.