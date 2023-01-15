Заступник голови Запорізької ОВА провела свята в Таїланді: вона фігурує у справі про розкрадання гумдопомоги, — ЗМІ

Одна ніч у готелі, в якому зупинилася Злата Некрасова, за даними журналістів, коштує від 7,5 до 10 тисяч гривень лише за двомісний стандарт, проте не виключено, що напередодні Нового року ціни були ще вищими.

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Заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова відсвяткувала Новий рік у Таїланді. Імовірно, чиновниця фігурує у провадженні Національного антикорупційного бюро України про розкрадання гуманітарної допомоги. Про це у неділю, 15 січня, пише "24 канал".

Журналісти зазначають, що у соціальних мережах чиновниці немає згадок про те, що вона виїжджала за кордон на новорічні свята, однак у її Facebook-пості з привітаннями є фото, на якому вона позує на тлі сходів та ялинки. Автори матеріалу встановили, що знімок був зроблений у готелі Sindhorn Midtown Hotel, розташованому в тайській столиці Бангкок.

[ + – ] Пост Некрасової

Журналісти намагалися зв'язатися з Некрасовою, щоб дізнатися, чи вона справді відпочивала в Таїланді на Новий рік, проте, прочитавши відповідні повідомлення, чиновниця на них не відповіла.

Одна ніч у готелі Sindhorn Midtown Hotel, за даними журналістів, коштує від 7,5 до 10 тисяч гривень лише за двомісний стандарт, проте не виключено, що напередодні Нового року ціни були ще вищими.

[ + – ] Готель у Бангкоку

Крім того, в публікації зазначається, що Некрасова, імовірно, фігурує у провадженні про розкрадання гуманітарної допомоги. Так, 30 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України провели понад 20 обшуків у Запоріжжі, внаслідок яких було вилучено 596,4 тисячі гривень, 230,06 тис. доларів, 650 євро та планшет Apple iPad Pro 11.

За припущеннями ЗМІ, у цьому провадженні також фігурують голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар міської ради Анатолій Куртєв та депутат обласної ради Віктор Щербина.

"Через кілька днів після публікації НАБУ новини про обшуки у Запоріжжі, ці чиновники, зокрема Некрасова, з'явилися в базі сайту "Миротворець". Навпроти чиновниці видно слово "мародер", — йдеться у матеріалі.

[ + – ] Некрасова на Миротворці

Видання також наводить слова волонтера Рудольфа Акопяна, який раніше стверджував, що Некрасова та інші запорізькі чиновники причетні до цього провадження НАБУ. Також у мережі опубліковано знімки, на яких Некрасова знаходиться поруч із силовиками. Сама чиновниця тоді розповідала, що до неї прийшли "гості" та "ведеться слідство", що є нормальним у зв'язку з тим, яку посаду вона обіймає.

Станом на 13 січня Некрасова не була відсторонена з посади, також суд не доводив її провину. У той же час народний депутат Юлія Яцик у коментарі ЗМІ повідомляла, що прокурор Запорізької області змінив підслідність у цьому провадженні, передавши його з Державного бюро розслідувань до Національної поліції Запорізької області, після чого жодної активізації щодо розслідування ймовірних злочинів не було помічено. У свою чергу, Запорізька обласна прокуратура зазначила, що не змінювала підслідність, проте нардеп упевнена, що у відомстві брешуть.

Тим часом сама Некрасова у своєму Facebook 15 січня повідомила, що про неї "поширюють фейкову інформацію" і дорікнула відповідальним за це людям, що вони ніяк не допомагають Україні здобути перемогу у війні проти РФ.

"Може, ви їздили в сіру зону, потрапляли під мінні обстріли, організовували евакуаційні колони, зустрічали людей з тимчасово окупованих територій і пропускали їхній біль через себе? Можливо ви знаєте історію кожної людини, яка два місяці провела в бункері Азовсталі, можливо ви їх зустрічали і робили все для того, щоб хоч якось пом'якшити той біль, який вони проживали… Можливо, ви співпрацювали з кожною територією області та відвантажували їм тонни гуманітарної допомоги? — обурилася Некрасова.

Крім цього, чиновниця заявила, що після перемоги України у війні вийде до громадськості з великим інтерв'ю, щоб розповісти про свою роботу під час повномасштабної російської агресії.

Нагадаємо, у жовтні, за даними ЗМІ, НАБУ прийшло з обшуками до Кабінету міністрів та Офісу президента України для розслідування провадження про розкрадання гуманітарної допомоги.

У свою чергу, "позаштатний агент" НАБУ Євген Шевченко, коментуючи розслідування НАБУ, заявив, що до розкрадання гуманітарної допомоги причетні не лише запорізькі чиновники, а й топпредставники "Слуги народу" та Офісу президента.