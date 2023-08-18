Первый урок можно пропустить: в МОН рассказали, как дети будут учиться в условиях войны

По словам министра образования Оксена Лисового, учителя должны давать возможность отработать пропущенные занятия и контрольные, ведь безопасность детей важнее учебной программы.

Министр образования и науки Оксен Лисовый подчеркнул, что если школьники из-за ночных тревог ощущают усталость, их не следует заставлять идти на первый урок. Об этом в пятницу, 18 августа, министр написал на своей Facebook-страничке.

Он подчеркнул, что в таких случаях допустимо пропустить урок и восполнить пропущенное позднее, используя возможности онлайн-платформы Всеукраинской школы.

"Надо быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Порой взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, тогда что говорить о школьниках", — пишет Лисовый.

В случае, если ученик пропустил контрольную, министр предложил дать ему шанс досдать работу, а образовательный процесс ориентировать на главное, используя академическую свободу.

Он также ответил на вопрос о поведении учителя в случае начала тревоги, когда дети в классе находятся, но он находится вне помещения. Лисовый сказал, что учитель должен прервать занятие и уйти в укрытие, где по возможности продолжить урок.

Лисовый отметил, что текущий период сложен для всех из-за войны, и важно беречь как свои силы, так и заботиться о друг друге.

"Почему подчеркиваю это? Потому что это вопрос не столько об академической успеваемости и правилах, сколько о ментальном здоровье — и школьников, и педагогов. Всем сейчас трудно. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в ее разные сферы. Добавляется нагрузка, которой бы в мирное время не было. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга", — резюмировал министр.

Напомним, ранее в МОН сообщали, что очная или заочная форма обучения той или иной школы будет зависеть от наличия защитных сооружений.

Ранее также сообщалось, что новый учебный год около 80-85% школ в Украине начнут в очном или смешанном формате.