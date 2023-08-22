Выманили более 3,5 млн гривен: во Львове вынесли приговор "пасторам" секты

Лидеры организации "Посольство Божье" убеждали своих последователей брать кредиты и вкладывать деньги в церковный бизнес.

Во Львове суд вынес приговор трем "пасторам" организации "Церковь Посольство Божье" Сандея Аделаджи за мошенничество и обман. Об этом пишет Zaxid.NET.

Сообщается, что в 2007-2008 годах организация выманивала у жителей Львова и области деньги, призывая их брать кредиты и вкладываться в "церковный" бизнес. Всего "Посольству Божьему" удалось получить более 3,5 млн гривен. Некоторые люди лишились квартир и прочего имущества.

Основательницу секты Лесю Олексюк приговорили к 10 годам тюремного заключения. Еще двое пасторов проведут в тюрьме по 8 лет. Кроме того, злоумышленники обязаны выплатить 14 обманутым членам организации более 28 млн гривен.

Леся Олексюк зарегистрировала религиозную общественную организацию "Церковь "Посольство Благословенного царства Божьего для всех народов" ("Церковь Посольства Божьего" Сандея Аделаджи) и была пастором данной секты, как и ее муж Александр Олексюк.

Одним из пасторов также был Роман Ревко, который одновременно возглавлял львовский филиал "Лионебанк Украина".

Организация с названием "Посольство боже" была основана в 1994 году нигерийцем Сандеем Аделаджей. В 2008 году Совет епископов Украины признал деятельность Аделаджи антибиблейской. Год спустя правоохранители обвинили его в мошенничестве и причастности к незаконному обогащению.

Всего по этому делу были признаны потерпевшими более 600 человек, а общий ущерб пострадавших оценен в 52 млн гривен.

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