Как Боголюбский Киев брал, а Сагайдачный на Москву ходил: топ-5 российско-украинских войн прошлого

Полномасштабное нападение России на Украину в 2022 году — далеко не первый исторический конфликт между странами. Фокус отобрал топ-5 самых важных войн и сражений между украинцами и россиянами, которые произошли до XX века.

Взятие Киева Андреем Боголюбским, 1169 год: пылает столица Руси

Начинаем с глубины веков. Средневековье как оно есть. Феодальная раздробленность. Борьба многочисленных князей династии Рюриковичей за всего один Киевский престол.

В середине XII в. уже довольно распространено употребление слова Украина относительно земель южного бассейна реки Днепр (первое известное упоминание, датируемое 1187 годом, очевидно лишь констатирует сформировавшиеся реалии). Москва же тогда — маленький городок могущественного в военном плане Владимиро-Суздальского княжества. Его фундамент заложил сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий. Его сын Андрей самовольно оставил земли Украины и переехал в Залесье, где строил новый город (Владимир-на-Клязьме), в котором не сформировались традиции вече и других форм народовластия, с которыми так и не смог найти общий язык князь Андрей.

Опорой единоличной власти Андрея Боголюбского был "служивый народ" (сейчас этот общественный слой назвали бы "силовики"). Киев, где горожане часто сами "выбирали" князей (конечно, только из династии Рюриковичей), он ненавидел всей душой.

Андрей Боголюбский. Виктор Васнецов, эскиз росписи Владимирского собора в Киеве

Поэтому когда в результате очередной династической войны в 1169 году ему удалось захватить древнюю столицу Руси, князь Андрей не остался там править, а позволил воинам жестоко разграбить Киев. В Суздаль были вывезены многочисленные сокровища, культурные ценности и захваченные в рабство киевляне. Это событие стало поворотным символическим моментом в истории Руси, ведь до того все князья пытались завладеть Киевом. Но его продолжали символически считать древней столицей могущественного государства. Поэтому когда Киев иногда несколько раз за год переходил из рук в руки, его жителям и культурным ценностям это практически ничем не угрожало. А вот Андрей Боголюбский эту традицию сломал. Таким образом он обозначил конец единого государства (свою столицу никто не грабит) и заложил начало многовековой вражды между Киевом и его предательской северо-восточной провинцией.

Взятие Киева Андреем Боголюбским. Миниатюра из Радзивилловской летописи

В Российской империи это событие трактовали как начало процесса переноса центра власти из Киева на северо-восток. Правда, Андрей Долгорукий не стал основателем династии будущих Московских царей. Его убили в результате мятежа в 1174 году, двор разграбили, а сыновей отстранили от власти.

Битва под Оршей, 1514 год: победа украинского оружия

Тогда большинство украинских земель уже входили в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ), которое активно дрейфовало от литовско-русского государства к государству литовцев, в котором украинцам и белорусам отводили место людей второго сорта. Поэтому битва под Оршей стала лебединой песней старой русской элиты.

Также важный момент этой битвы — то, что русско-украинская элита, выступив на стороне ВКЛ, окончательно отказалась от концепции "объединения бывших русских земель" под властью новой столицы, Москвы. И с тех пор эта идея стала просто инструментом мягкой силы в захватнических планах Московского государства.

Битва под Оршей. Картина неизвестного автора

Предшествовала битве экспансия Москвы на земли Великого княжества Литовского. Путем переманивания недовольных политикой польско-литовской элиты, которая пришла к власти в княжестве в середине XV в., Москва смогла захватить часть северских земель (в частности, город Чернигов) и территорию современной Слобожанщины. В 1512 году разгорелась новая война, которую позже назвали Десятилетней. После двух лет наступления московских войск, завершившихся потерей Смоленска, их остановили возле крепости Орша (сегодня — Витебская область, Беларусь).

Битва под Оршей стала одной из крупнейших битв тогдашней Европы, однако по количеству участников и потерь сторон единодушного мнения нет. Объединенное войско Королевства Польского и Великого княжества Литовского возглавил русско-украинский князь Константин Иванович Острожский. В состав войска входили представители украинцев, белорусов, литовцев и поляков. Их союзником было Крымское ханство, войска которого не участвовали в битве, а сосредоточились на опустошении Московского княжества с юга. Решающее влияние на ход битвы сыграла тактика князя Острожского. Она базировалась на активном применении артиллерии (тогда этот род войск считался еще относительно новым). Войска Острожского удачными маневрами заманили московские войска в ловушку, где те были расстреляны замаскированными в лесу пушками.

Константин Острожский в битве под Оршей. Картина неизвестного художника

Этот разгром московских войск приостановил экспансию Москвы на территорию современной Украины на следующие полтора века. Битва под Оршей положила конец надеждам московских монархов на мирное покорение бывших земель Киевской Руси, проложив водораздел между промосковской княжеской и боярской элитой и прокиевской, которую де-факто возглавила семья Острожских.

Сагайдачный штурмует Кремль, 1618 год: "казацкий народ" дошел до Москвы

Через сто лет ситуация кардинально изменилась. Окончательно отошла в небытие древнерусская элита. Украинцы стали объединяться вокруг новой общественной силы — казачества. Можно сказать, что с того времени украинцы стали "казацким народом". Казаки, самые активные и смелые представители украинского народа, вместе с польским войском участвовали в смуте, которая тогда разгорелась в Московском царстве.

Гетман Петр Конашевич-Сагайдачный

В ходе сложных политических интриг и непростых военных решений польский гарнизон вместе с казацким отрядом оказались в Кремле еще в 1610 году, их задачей была поддержка марионеточного боярского правительства и подготовка венчания на царство польского принца Владислава. Однако этого так и не произошло. Боярское правительство было свергнуто, а польский гарнизон был изгнан ополчением Минина и Пожарского в 1612 году. Через год царем провозгласили Михаила Романова. Однако поляки не оставили своих планов таки занять Кремль, и в 1618 году войско Речи Посполитой отправилось на Москву открытой войной. Так как регулярного шляхетского войска для таких амбициозных планов не хватало, король обратился за помощью к казакам — новому общественному сословию, которое сформировалось на Поднепровье. В обмен на помощь казаки попросили не денег, а политических привилегий, которые фактически делали их параллельной армией в Речи Посполитой. Поскольку в те времена государство формировалось вокруг армии, то казачество практически становилось государством в государстве.

Запорожцы — доминирующая сила в Черном море

Поход выглядел довольно удачным. В течение 1618 года польско-казацкое войско дошло до Москвы, легко проходя по территории Московского царства. Началась подготовка к штурму, который из-за пробелов в планировании оказался неудачным. Следует отметить, что непосредственно в штурмовых действиях запорожцы участия не приняли.

Война закончилась Деулинским миром, по результатам которого Речь Посполитая вернула себе утраченные на рубеже XV-XVI вв. Великим княжеством Литовским земли, в частности, города Чернигов и Смоленск.

Конотопская битва, 1659 год: казаки в союзе с татарами

Через несколько десятилетий в Восточной Европе царила новая реальность. Невыполнение властями Речи Посполитой своих обязательств привело к казацкому восстанию. Его результатом было образование независимой казацкой республики де-факто. Однако была проблема с закреплением этого статуса де-юре, фундамент чего был заложен Гадячской унией 1658 года. Этот акт, подписанный между Польшей, Литвой и казацкой Украиной, положил конец посягательствам Московского царства на земли бывшей Руси, которые получили новый толчок после подписания соглашения с Богданом Хмельницким в 1654 году.

Поэтому Москва пошла на прямую агрессию против казацкого государства. Это был первый случай прямой войны Московского царства против Украинского государства. Гетман Иван Выговский, кроме поддержки казаков, заключил союз с Крымским ханом и привлек наемников из Европы. Следует отметить героизм осады Хотина, когда казаки, несмотря на малую численность, остановили под крепостью в десять раз более многочисленное московское войско, и это позволило дождаться подхода основных сил.

В ходе решающей битвы казаки применили ту же тактику, что полтора века назад использовал под Оршей князь Острожский. Удачными маневрами московское войско было заманено на нужную локацию, где было разгромлено. В плен попал один из трех командиров московской армии князь Пожарский и еще десятки знатных вельмож. Московское царство осталось без войска. Все ожидали дальнейшего похода на Москву. По легенде, сам царь Алексей вышел к народу во время строительства оборонительных сооружений. Однако внутренние распри среди казаков все перевернули с ног на голову. В результате политических интриг уже через несколько месяцев осенью 1659 года гетман Выговский был свергнут, а новый гетман Юрий Хмельницкий заключил еще один неравноправный договор с Московским царством.

Полтавская битва, 1709 год: гибридная война и террор

В Москве сделали выводы из неудачи под Конотопом. После этого Московское государство под разными названиями больше никогда до 2022 года не нападало прямо на различные формы украинских государств. Всегда использовались тактики разного рода вмешательств во "внутренние конфликты", которые, к сожалению, принесли результат. Переломным моментом стала битва под Полтавой, где московские войска во главе с царем Петром при поддержке лояльных казацких полков разгромили шведские войска, на стороне которых воевали запорожцы и верные гетману Ивану Мазепе казаки.

Петр I, портрет работы Жана-Марка Натье Король Швеции Карл XII Гетман Иван Мазепа

В 1708 году гетман Иван Мазепа решил перейти на сторону Швеции в Северной войне, которая длилась с 1700 года. Формальной причиной было невыполнение союзнических обязательств со стороны Московского царства. Поэтому, учитывая это, никакой измены не произошло. Конечно, если исходить из равноправия договора. Однако чрезмерная конспирация и скорость принятого решения не позволило Мазепе заручиться поддержкой всех казаков. Московские войска очень быстро сориентировались в ситуации и взяли гетманскую столицу Батурин, которую показательно жестоко уничтожили и разграбили. Эта акция террора оказалась эффективной, поэтому другие города крайне неохотно поддерживали гетмана.

Правда, Ивану Мазепе удалось заручиться поддержкой запорожцев. Действительно, было бы странно, если бы этих храбрых людей удалось бы запугать. Однако более "мирные" городовые казаки в основном не решились на радикальный шаг и поддержали нового, фактически назначенного московским царем гетмана Ивана Скоропадского. Ключевую роль в информационной войне против гетмана Мазепы и украино-шведского союза играла взятая под контроль Москвы Киевская митрополия православной церкви, которая предала Ивана Мазепу анафеме — церковному проклятию. Страшное клеймо в почти на 100% религиозном обществе.

Полтавская битва. Старинная раскрашенная гравюра

В конце концов шведско-украинская армия осталась без надлежащего обоза (тылового обеспечения) и в меньшинстве против московского войска, которое привлекло к себе значительную часть казаков. Поэтому результат битвы практически был определен еще до ее начала. Кроме того, на старте битвы еще и был ранен отчаянный шведский король Карл XII. На этот раз ему еще и откровенно не везло. Шведское войско было разгромлено, а молодой король с престарелым гетманом спасались бегством на территорию Османской империи, где Иван Мазепа, не выдержав горечи поражения, умер.

Топ-5 российско-украинских войн. Выводы и последствия

Полтавская битва ознаменовала новую эпоху в истории Украины и стала началом ее полного покорения Москвой, которая с 1721 года взяла наименование Россия. С тех пор в течение следующих трехсот лет Россия применяла одну и ту же тактику для порабощения Украины. Отказ от решающих битв и "лобовых" ударов. Зато максимальное применение принципа "разделяй и властвуй" и постоянная апелляция к "культурному, религиозному и историческому единству", "братству народов" и другим методам мягкой силы (или, если точнее сказать, имперской пропаганды) позволило практически без боя положить конец гайдамацкому движению, уничтожить Запорожскую Сечь и "кабинетным путем" ликвидировать Гетманщину и Слободскую Украину.

Важным уроком для международной политики являются результаты последних четырех проанализированных здесь войн. И один из основных выводов — что побеждает та сторона, которой удавалось привлечь на свою сторону украинцев, а постоянное нарушение своих обещаний властями Речи Посполитой в конце концов привело к гибели этого некогда могущественного государства и его разделу между более могущественными соседями.