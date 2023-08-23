"Месяц-два без электроснабжения": Львов готовится к длительным блэкаутам, — Садовой (видео)

Львовский городской голова призвал горсовет готовиться к тому, что света не будет неделями или месяцами. По словам Андрея Садового, необходимо обеспечить функцию заправки генераторов и транспортировки воды.

Мэр Львова Андрей Садовой призвал чиновников готовиться к тому, что город может остаться на длительное время без света из-за атак ВС РФ по энергообъектам. Об этом известно из записи сессии Львовского городского совета, которая проходила 23 августа.

"В начале 2022 года наша энергетическая система Украины имела семикратный запас прочности. По состоянию на сегодня мы имеем двукратный запас прочности, и его можно очень легко потерять", — подчеркнул Садовой.

Он рассказал, что 21 августа во Львов приезжал министр энергетики Герман Галущенко — посетил энергообъекты и провел совещание. По словам мэра, по результатам визита возможны кадровые изменения.

"Без электроснабжения выживать будет сложно, поэтому нам надо готовиться к ситуации, когда Львов может месяц, а то и два быть вообще без электроснабжения. Это не шутка", — заявил он.

Городской голова подчеркнул, что город должен организовать заправку генераторов дизелем и транспортировку воды, ведь в случае возникновения "сложной ситуации" спрос возрастет в 100 раз.

"Город должен иметь все свое", — подчеркнул Садовой.

Он призвал чиновников горсовета быть готовыми к "очень сложным периодам".

"Ситуация, по моему мнению, чрезвычайно сложная", — добавил мэр.

Садовой предположил, что Львов может остаться без света на недели или даже месяцы. Он заявил, что город должен иметь способность "выжить" в таком случае.

"У нас нет ни одной подстанции, которая не была поражена во время атак зимой и весной этого года", — отметил городской голова.

Трансляция сессии Львовского горсовета (заявление Андрея Садового об электроснабжении — с 12:42 по времени в верхнем правом углу)

Напомним, 25 июля директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил, что зима 2023-2024 годов может быть очень сложной. Он объяснил, что было уничтожено оборудование, восстановление которого невозможно за год. Энергосистема Украины будет более уязвимой к блэкаутам, поэтому эксперт посоветовал украинцам запастись генераторами и павербанками.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей и движется по графику. По прогнозам эксперта, Украине удастся восстановить до 80% линий высоковольтных передач.