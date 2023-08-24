Хотел поздравить жену с днем рождения: в Киеве задержали мужчину из-за запуска салюта (фото)

По данным правоохранителей, при проведении обыска были изъяты остатки пиротехники. За подобные действия во время военного положения мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Киевские правоохранители задержали мужчину, устроившего фейерверк на детской площадке во дворе многоэтажки. Им оказался 37-летний житель Днепровского района. Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

За совершение подобных хулиганских действий предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет.

Накануне вечером, 23 августа, в столичную полицию поступили сообщения от жителей Днепровского района столицы о происшествии на улице Макаренко.

Остатки фейерверка Мужчина, запускавший салют

"Фигурант запустил салюты на детской площадке. Жители, услышав взрывы, выбежали на улицу, где совместно с участниками добровольческого формирования территориального общины задержали злоумышленника и передали полицейским", — говорится в публикации.

Мужчина объяснил, что хотел поздравить с днем рождения жену. Во время обыска в квартире следователи изъяли остатки фейерверка, после чего задержали киевлянина.

Дознаватели Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК ("хулиганство").

Полиция Киева в очередной раз напомнила, что использование пиротехнических изделий и других средств пиротехники находится под запретом.

Напомним, что в конце марта в Киеве также был задержан мужчина за запуск салюта. 28-летний житель Киевской области ранее был осужден за незаконное хранение психотропных веществ. Мужчина хотел поздравить с днем рождения друга.

Ранее сообщалось, что в Нацполиции пообещали наказывать и за салюты на Новый год.