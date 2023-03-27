В Киеве задержали мужчину за запуск салюта, ему грозит пять лет тюрьмы (фото, видео)

Как выяснили правоохранители, нарушителем оказался 28-летний житель Киевской области, который ранее был осужден за незаконное хранение наркотиков. Он рассказал, что таким образом хотел поздравить друга с днем рождения.

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В Киеве мужчина во дворе многоэтажки решил запустить салют, несмотря на военное положение и прямой запрет на это. Следователи его задержали и теперь нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Сообщается, что правоохранителям предоставили информацию, что неизвестный запустил фейерверк в Святошеском районе столицы. В ходе отработки информации полицейские выяснили, что салют запускали во дворе дома на улице Александра Махова. На месте происшествия правоохранители нашли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.

После этого участковые офицеры полиции вместе с оперативниками провели поквартирный обход, опросили около сотни людей и просмотрели видео с камер наблюдения. В результате чего установили вероятного нарушителя и задержали его.

Им оказался 28-летний житель Киевской области, который ранее был осужден за незаконное хранение наркотиков.

Как объяснил полицейским нарушитель, он приехал к другу на день рождения и таким способом хотел его поздравить. В ходе обыска правоохранители нашли остатки упаковки от фейерверка, зажигалку и одежду, в которую он был одет во время запуска.

После этого окружная прокуратура сообщила мужчине о подозрении по уголовному производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, 1 января полиция задержала мужчину, который запустил салют в новогоднюю ночь. Киевлянин, как утверждают силовики, оставил пусковую установку во дворе дома, но забыл крышку в квартире. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

16 августа 2022 года нардепы приняли закон, который запрещает запуск салютов и фейерверков в Украине. Таким образом в стране усилили контроль за использованием пиротехники.