У Києві затримали чоловіка через запуск салюту, йому загрожує п'ять років ув'язнення (фото, відео)

Як з'ясували правоохоронці, порушником виявився 28-річний житель Київської області, який раніше був засуджений за незаконне зберігання наркотиків. Він розповів, що так хотів привітати друга з днем народження.

Related video

У Києві чоловік у дворі багатоповерхівки вирішив запустити салют, попри воєнний стан і пряму заборону на це. Слідчі його затримали, і тепер порушнику загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це розповіли в Головному управлінні Національної поліції у Києві.

Повідомляється, що правоохоронцям надали інформацію, що невідомий запустив феєрверк у Святошинському районі столиці. У ході відпрацювання інформації поліціянти з'ясували, що салют запускали у дворі будинку на вулиці Олександра Махова. На місці події правоохоронці знайшли використану піротехніку на 36 пострілів.

Після цього дільничні офіцери поліції разом із оперативниками провели поквартирний обхід, опитали близько сотні людей і переглянули відео з камер спостереження. Внаслідок цього встановили ймовірного порушника та затримали його.

Ним виявився 28-річний мешканець Київської області, який раніше був засуджений за незаконне зберігання наркотиків.

Як пояснив поліціянтам порушник, він приїхав до друга на день народження і так хотів привітати його. Під час обшуку правоохоронці знайшли залишки паковання від феєрверка, запальничку й одяг, у який він був одягнений під час запуску.

Після цього окружна прокуратура повідомила чоловіку про підозру щодо кримінального провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, 1 січня поліція затримала чоловіка, який запустив салют у новорічну ніч. Киянин, як стверджують силовики, залишив пускову установку на подвір'ї будинку, але забув кришку у квартирі. Тепер йому загрожує п'ять років ув'язнення.

16 серпня 2022 року нардепи ухвалили закон, який забороняє запуск салютів і феєрверків в Україні. Так у країні посилили контроль за використанням піротехніки.