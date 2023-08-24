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Украина

Хотел поздравить жену с днем рождения: в Киеве задержали мужчину из-за запуска салюта (фото)

Мужчина, запускавший салют
Фото: Патрульная полиция | Мужчина, запускавший салют

По данным правоохранителей, при проведении обыска были изъяты остатки пиротехники. За подобные действия во время военного положения мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Киевские правоохранители задержали мужчину, устроившего фейерверк на детской площадке во дворе многоэтажки. Им оказался 37-летний житель Днепровского района. Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

За совершение подобных хулиганских действий предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет.

Накануне вечером, 23 августа, в столичную полицию поступили сообщения от жителей Днепровского района столицы о происшествии на улице Макаренко.

Остатки фейерверка Fullscreen
Остатки фейерверка
Мужчина, запускавший салют Fullscreen
Мужчина, запускавший салют
Остатки фейерверка
Мужчина, запускавший салют

"Фигурант запустил салюты на детской площадке. Жители, услышав взрывы, выбежали на улицу, где совместно с участниками добровольческого формирования территориального общины задержали злоумышленника и передали полицейским", — говорится в публикации.

Мужчина объяснил, что хотел поздравить с днем рождения жену. Во время обыска в квартире следователи изъяли остатки фейерверка, после чего задержали киевлянина.

Дознаватели Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК ("хулиганство").

Полиция Киева в очередной раз напомнила, что использование пиротехнических изделий и других средств пиротехники находится под запретом.

Напомним, что в конце марта в Киеве также был задержан мужчина за запуск салюта. 28-летний житель Киевской области ранее был осужден за незаконное хранение психотропных веществ. Мужчина хотел поздравить с днем рождения друга.

Ранее сообщалось, что в Нацполиции пообещали наказывать и за салюты на Новый год.