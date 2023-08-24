Хотів привітати дружину з днем народження: у Києві затримали чоловіка через запуск салюту (фото)

За даними правоохоронців, під час проведення обшуку було вилучено залишки піротехніки. За подібні дії під час воєнного стану чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Київські правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував феєрверк на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки. Ним виявився 37-річний житель Дніпровського району. Про це повідомляють на сторінці поліції Києва у Facebook.

За вчинення подібних хуліганських дій передбачено позбавлення волі строком до п'яти років.

Напередодні ввечері, 23 серпня, до столичної поліції надійшли повідомлення від жителів Дніпровського району столиці про подію на вулиці Макаренка.

Залишки феєрверку Чоловік, який запускав салют

"Фігурант запустив салюти на дитячому майданчику. Мешканці, почувши вибухи, вибігли на вулицю, де спільно з учасниками добровольчого формування територіальної громади затримали зловмисника та передали поліціянтам", — ідеться в публікації.

Чоловік пояснив, що хотів привітати з днем народження дружину. Під час обшуку у квартирі слідчі вилучили залишки феєрверка, після чого затримали киянина.

Дізнавачі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК ("хуліганство").

Поліція Києва вкотре нагадала, що використання піротехнічних виробів та інших засобів піротехніки перебуває під забороною.

Нагадаємо, що наприкінці березня в Києві також було затримано чоловіка за запуск салюту. 28-річний житель Київської області раніше був засуджений за незаконне зберігання психотропних речовин. Чоловік хотів привітати з днем народження друга.

Раніше повідомлялося, що в Нацполіції пообіцяли карати і за салюти на Новий рік.