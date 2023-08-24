Торговали гуманитарной и помогали уклонистам: в Ровненской области будут судить 9 человек

В Нацполиции рассказали, что злоумышленники продавали гуманитарную помощь даже благотворительным организациям и "заработали" почти 9 млн гривен.

Преступная группа, которая торговала гуманитарной помощью и оружием в Ровненской области предстанет перед судом. Злоумышленников также обвиняют в вывозе уклонистов за границу. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве рассказали, что организовал группировку 45-летний предприниматель, который привлек в качестве сообщников восьмерых местных жителей в возрасте от 24-х до 71-го года. Он четко распределил функции между всеми участниками: получение гуманитарных грузов, их перевозка к местам хранения, разгрузка, сортировка и хранение, а также непосредственная продажа помощи.

Фигуранты подделывали документы, по которым военную амуницию, одежду, медпрепараты и автомобили якобы получают благотворительные организации. На самом же деле злоумышленники увозили гуманитарку на склады, а затем продавали людям, в том числе благотворительным организациям. Таким образом они заработали почти 9 млн гривен. А еще часть денег легализовали, купив себе несколько авто.

Также правоохранители задокументировали факты незаконного сбыта оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ. Помимо этого группа помогала мужчинам призывного возраста выезжать за границу.

Во время проведения обысков у фигурантов изъяли товары гуманитарной помощи и транспортные средства на более чем 11 млн грн, оружие, наркотики и янтарь.

Организатору и его сообщникам, в зависимости от роли и участия в преступном бизнесе, полицейские сообщили о подозрении по нескольким статьям УК Украины и передали материалы дела в суд. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Торговали гуманитарной помощью Торговали гуманитарной помощью Торговали гуманитарной помощью

Напомним, 23 августа в Нацполиции заявили, что на Закарпатье будут судить организаторов незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу, которые брали по 10 тыс. долларов с человека.

3 августа в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что разоблачили преступную группировку из 12 человек, которая торговала новорожденными детьми.