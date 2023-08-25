Праздновали день рождения: появились подробности ДТП в Винницкой области, в котором погибли 12 человек (фото)

Загруженная бревнами фура буквально подмяла под себя легковой автомобиль. Шансов выжить у пассажиров "Жигули" просто не было.

В Винницкой области фура 22 августа произошла ДТП с 12 погибшими. Среди них — шестеро детей. "Жигули" с пассажирами раздавил лесовоз с прицепом. Грузовик вынес легковушку в кювет и буквально подмял ее под себя. Все пассажиры и водитель погибли. Об этом пишет "Обозреватель".

Праздновали день рождения 2-летнего Саши

22 августа в селе Бродецкое Хмельницкого района Винницкой области в семье Криворучков отпраздновали день рождения маленького Саши. Мальчику исполнилось два года. На праздновании собрались родители Саши — Руслан и Елена и семья брата Руслана Дмитрия — жена Юлия и их дети — 12-летняя Марина, 10-летняя Алина, 8-летняя Карина и 4-летний Максим. Также в гости пришла младшая сестра Руслана и Дмитрия — 12-летняя Валя, бабушка Саши — мама Елены и кум из села Клетинка.

Елена и Руслан

Через некоторое время после застолья кум супругов начал собираться домой и вся родня решила его отвезти на стареньком ВАЗе. В салон сели все взрослые, а за руль — Руслан. Детей разместили в багажнике ВАЗа (вторая модель), где установили ряд кресел.

Отъехать далеко не успели. Возле села Бородецкая они столкнулись с фурой.

В одной семье хоронили 10 погибших

В результате ДТП погибли 10 членов одной семьи. Их хоронили в один день. Еще двух погибших забрали родственники.

Жители села шокированы произошедшим событием.

"Это — ужасная трагедия, плачут и переживают все, кто их знал. Елена работала у нас в магазине "Дешевле всех", продавала вещи. Это было до декрета. В последнее время она была дома со своим маленьким сыном Сашей", — рассказывает местная жительница, которая знала Елену.

О братьях Руслане и Дмитрии отзываются хорошо. Они оба работали в селе, помогали односельчанам по хозяйству, пилили деревья, делали мелкие ремонты.

"Очень трудолюбивые ребята были. Никогда и никому не отказывали в помощи. Дима с женой и детьми жили в своем доме, а Руслан с Еленой как раз делали ремонт в доме. У обоих были старенькие автомобили, они им нужны были для работы. Сами ребята из бедной семьи, но они не были нищими", — говорит один из соседей семьи.

Старшие дети Димы и Юли ходили в местную школу. Одна из учительниц рассказала, что дети учились средне, но старались, никогда не прогуливали, были аккуратными.

Водителя лесовоза взяли под стражу

По факту ДТП с погибшими полиция Винницкой области, открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели двух и более лиц.

42-летнего водителя лесовоза DAF взяли под стражу. Будет проведен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Кадры с мимсця происшествия показывают, что лесовоз буквально подмял под себя легковушку, лишив шанса людей выжить.

Напомним, что в Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и покинул место ДТП. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

11 августа в Каменском районе Днепропетровской области вблизи поселка Божедаровка погибли двое пассажиров в результате лобового столкновения легковушки "Skoda FABIA" и грузовика "DAF".