Хотели продать полмиллиона поддельных долларов: в Киеве разоблачили фальшивомонетчиков (фото)

В СБУ отметили, что оптовые партии подделок фигуранты сбывали через свои связи в криминальных кругах. Купить фейковые доллары можно было за 60% от их рыночной стоимости.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию в трех регионах Украины, в результате которой нейтрализовала мощную группировку фальшивомонетчиков. Они планировали продать в столице полмиллиона поддельных долларов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве рассказали, что задержали организатора группы на горячем, когда он пытался сбыть пробную партию в размере 50 тыс. долларов. Клиентов для продажи оптовых партий подделок участники группировки подыскивали через собственные связи в криминальных кругах.

Фейковые купюры фигуранты предлагали своим клиентам за 60% от рыночной стоимости.

Следствие выяснило, что незаконный бизнес организовал житель Ужгорода, который привлек к нему двух сообщников — жителей Киева и Львова.

Во время обысков по адресам проживания и в автомобилях фигурантов изъято более 70 тыс. долларов США, из них 50 тыс. — фальшивых. Кроме того обнаружены специальные техсредства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати, изделия из золота и произведения живописи с признаками подделки.

Организатору группировки сообщили о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фигурант находится под стражей. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении двум его сообщникам.

Продажа фальшивых долларов Продажа фальшивых долларов Продажа фальшивых долларов Продажа фальшивых долларов

Напомним, 26 июля в Офисе генпрокурора заявили, что правоохранители разоблачили трех человек на изготовлении фальшивых документов, выдаваемых подразделениями МВД Украины.

11 апреля в СБУ рассказали, что разоблачили в Запорожье криминальную группировку, которая помогала гражданам РФ с легализацией в Украине, изготавливая им фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в нашей стране. Основными клиентами злоумышленников были граждане, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств.