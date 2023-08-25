Глава столичной военно-врачебной комиссии подделывал справки для уклонистов, — прокуратура

В Офисе генпрокурора отметили, что всего в схеме участвовало 9 человек. Стоимость их услуг составляла 3-4 тысячи долларов с человека.

Правоохранители сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии Подольского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве, который за деньги подделывал документы для военнообязанных, желающих незаконно выехать за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с сообщниками помогал изготавливать справки о непригодности мужчин к прохождению военной службы с последующим снятием их с воинского учета. Затем эти документы служили основанием для пересечения государственной границы Украины.

Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла от 3 до 4 тыс. долларов с человека.

В общей сложности в схеме были задействованы 9 человек. Часть из них занималась поиском желающих уклониться от мобилизации за деньги, а часть — непосредственно изготавливала пакет необходимых документов. Речь идет о работниках медицинских учреждений столицы и членах военно-врачебных комиссий. Именно они организовывали подготовку и выдачу клиентам документов с фальшивыми диагнозами для признания их непригодными к службе.

Деятельность преступной группы правоохранители разоблачили во время подготовки пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения от них денег. В феврале этого года председателю военно-врачебной комиссии Оболонского ТЦК и СП, а также 6 врачам сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

В ходе дельнейшего расследования правоохранители установили причастность к этому уголовному правонарушению и председателя ВЛК Подольского ТЦК и СП в Киеве.

Глава ВЛК подделывал документы для уклонистов Глава ВЛК подделывал документы для уклонистов Глава ВЛК подделывал документы для уклонистов

Напомним, 19 августа в СБУ заявили, что заблокировали 7 схем, с помощью которых военнообязанные уклонялись от мобилизации. Правоохранители установили более 10 человек, среди которых были работники военно-врачебных комиссий и военкоматов. За свои услуги они требовали до 9 тысяч долларов.

23 августа в Нацполиции Украины рассказали, что на Закарпатье будут судить организаторов незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу, которые за 10 тыс. долларов с человека обеспечивали своим клиентам нужные результаты военно-врачебной комиссии и снятие с учета.