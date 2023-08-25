"Цена вопроса — 127 миллионов": Рада обратится в НАБУ из-за скандальной закупки курток

Министерство обороны закупило летние куртки для военных, которые на таможне оказались "зимними". В ВР подчеркнули, что за закупки ответственный лично Алексей Резников.

В Верховной Раде готовят обращение в Национальное антикоррупционное бюро по поводу скандальной закупки летних курток для защитников Министерством обороны. Об этом 25 августа сообщила в соцсетях председательница Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики и народная депутатка от партии "Слуга народа" Анастасия Радина.

"Готовлю обращение в НАБУ: необходимо выяснить, кто же кроме уже уволенного господина Хмельницкого принял решение заключить контакт именно с этой фирмой (напомню, МО выбрало эту фирму без открытой закупки) и кто еще участвовал в этой схеме", — написала она.

Стоит отметить, что речь идет о Богдане Хмельницком — бывшем руководителе департамента государственных закупок Минобороны Украины.

Нардеп отметила, что обещание министра Алексея Резникова по поводу запуска независимого агентства тыловых закупок до сих пор не было выполнено.

"Министр рассказывает, что за изменения и запуск агентства отвечает Арсен Жумадилов — которого он же до сих пор не назначил на должность. Закупки на следующий осенний сезон снова проводит именно Минобороны и цена вопроса только курток — не менее 127 миллионов гривен. Мораль проста — ответственность все еще несет лично господин Резников", — заявила Радина.

Она подчеркнула, что проведение закупок через ресурс Prozorro не спасает от схем. Руководительница комитета ВР объяснила, что коррупция зарождается еще на этапе формирования условий и задач тендеров, в которых впоследствии выигрывают "нужные компании". А производители остаются "за бортом", то есть фактически участия в торгах и не принимают.

"Нужны системные изменения закупок, которые реально может осуществить только независимое агентство. В Министерстве обороны в этом, очевидно, не заинтересованы", — отметила депутат.

Публикация Анастасии Радиной от 25 августа Фото: Скриншот

Минобороны закупило куртки для военнослужащих по завышеной втрое цене: что уже известно

Напомним, 23 августа нардеп Ярослав Железняк рассказал, что Министерство обороны закупило в Турции куртки и штаны для военных. Однако по дороге в Украину вещи подорожали в три раза. Более того, летние куртки завезли под видом зимних. Все партии были завезены в декабре 2022 года.

Сравнительная таблица, опубликованная Ярославом Железняком Фото: Telegram/Ярослав Железняк

По данным издания "Украинская правда", до февраля 2022 года совладельцем турецкой компании "Вектор Авиа" был родственник народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая — 26-летний Александр Касай. На запросы журналистов Александр не ответил.