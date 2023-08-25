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"Цена вопроса — 127 миллионов": Рада обратится в НАБУ из-за скандальной закупки курток

Татьяна Вишневская
Фото: Фото взяты из открытых источников | Цена завезенных курток для защитников была завышенной почти втрое (иллюстративное фото)

Министерство обороны закупило летние куртки для военных, которые на таможне оказались "зимними". В ВР подчеркнули, что за закупки ответственный лично Алексей Резников.

В Верховной Раде готовят обращение в Национальное антикоррупционное бюро по поводу скандальной закупки летних курток для защитников Министерством обороны. Об этом 25 августа сообщила в соцсетях председательница Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики и народная депутатка от партии "Слуга народа" Анастасия Радина.

"Готовлю обращение в НАБУ: необходимо выяснить, кто же кроме уже уволенного господина Хмельницкого принял решение заключить контакт именно с этой фирмой (напомню, МО выбрало эту фирму без открытой закупки) и кто еще участвовал в этой схеме", — написала она.

Стоит отметить, что речь идет о Богдане Хмельницком — бывшем руководителе департамента государственных закупок Минобороны Украины.

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Нардеп отметила, что обещание министра Алексея Резникова по поводу запуска независимого агентства тыловых закупок до сих пор не было выполнено.

"Министр рассказывает, что за изменения и запуск агентства отвечает Арсен Жумадилов — которого он же до сих пор не назначил на должность. Закупки на следующий осенний сезон снова проводит именно Минобороны и цена вопроса только курток — не менее 127 миллионов гривен. Мораль проста — ответственность все еще несет лично господин Резников", — заявила Радина.

Она подчеркнула, что проведение закупок через ресурс Prozorro не спасает от схем. Руководительница комитета ВР объяснила, что коррупция зарождается еще на этапе формирования условий и задач тендеров, в которых впоследствии выигрывают "нужные компании". А производители остаются "за бортом", то есть фактически участия в торгах и не принимают.

"Нужны системные изменения закупок, которые реально может осуществить только независимое агентство. В Министерстве обороны в этом, очевидно, не заинтересованы", — отметила депутат.

Публикация Анастасии Радиной от 25 августа
Фото: Скриншот

Минобороны закупило куртки для военнослужащих по завышеной втрое цене: что уже известно

Напомним, 23 августа нардеп Ярослав Железняк рассказал, что Министерство обороны закупило в Турции куртки и штаны для военных. Однако по дороге в Украину вещи подорожали в три раза. Более того, летние куртки завезли под видом зимних. Все партии были завезены в декабре 2022 года.

Сравнительная таблица, опубликованная Ярославом Железняком
Фото: Telegram/Ярослав Железняк

По данным издания "Украинская правда", до февраля 2022 года совладельцем турецкой компании "Вектор Авиа" был родственник народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая — 26-летний Александр Касай. На запросы журналистов Александр не ответил.