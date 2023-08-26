Скандал с куртками для ВСУ: министр обороны Резников заявил, что его оппоненты не приняли пари

Ранее глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина и журналист УП Михаил Ткач заявили, что вместо зимних курток для ВСУ были закуплены летние.

Скандал с закупкой зимних курток для ВСУ получил продолжение. Министр обороны Алексей Резников прокомментировал ситуацию вокруг скандальных закупок курток для ВСУ его ведомством. И уточнил, что глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина и журналист УП Михаил Ткач не приняли его пари. Об этом пишет Liga.

Резников в своем комментарии заявил, что Министерство обороны закупило зимние куртки в количестве 180 тысяч штук. Куртки были переданы в ВСУ еще в прошлом году. Жалоб на них от военных не было. Цена поставки, по словам министра, "совершенно адекватна рынку и тогдашней ситуации". Каждая куртка стоила 86 долларов (что сейчас соответствует 3 177 гривен).

"Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки 29 долларов (сейчас это 1 072 гривны) – я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины. Предлагаю всем желающим сгонять в Турцию и купить партию зимних курток по 1 072 гривны, и чтобы была через несколько недель. Возвращайтесь", – сказал министр.

По его словам, "без обвинения в подмене зимних курток на летние, в расследовании не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность".

Резников попросил "всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по поводу этой закупки и дождаться разбора ситуации".

Министр обороны подчеркнул, что вопросом уже занимаются, а журналистом будут предоставлены все сведения об этой закупке.

Также он отметил, что его вызов относительно пари вокруг скандала с закупками не приняли ни Анастасия Радина, ни Михаил Ткач. Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников предложил пари: если закупленные в Турции куртки окажутся летними, то он уйдет в отставку. А если окажется, что с куртками все в порядке, то Анастасия Радина должна сдать депутатский мандат, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач – уйти из СМИ и на три года прекратить журналистскую деятельность.

Но хоть пари Радина и Ткач не приняли, они отреагировали на вызов Алексея Резникова. Радина опубликовала пост в Facebook, в котором предложила министру до 09:00 28 августа опровергнуть то, что ведомство без тендера закупило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой был племянник народного депутата Геннадия Касая.

"Министр обороны публично предлагает мне пари: если он доказывает, что купил зимние куртки, а не летние, то я должна сдать мандат. Министр воюющей страны должен сейчас разбираться со своими подчиненными. Должен был бы обеспечивать военных БПЛА. Должен бы запускать агентство тыловых закупок. Министр должен организовать модернизацию самолетов. Этот список можно продолжить. Чего министр точно не должен делать – это терять время (за которое украинцы платят жизнями) на борьбу с журналистами (которые уже помочь сэкономить 10 млрд грн средств для обеспечения армии)", — написала Анастасия.

Пост Ананстасии Радиной Фото: Скриншот

Также отреагировал на предложение министра обороны Украины и журналист УП Михаил Ткач.

Он также опубликовал пост, в котором напомнил про закупки яиц по 17 гривен. И напомнил Резникову, что его расследование "Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?", касается того факта, что "племянник народного депутата от "Слуги народа" был совладельцем компании, которая и поставляла скандальные куртки и зарабатывала на этом".

Пост Михаила Ткача

"Если вы готовы опровергнуть этот факт, я, как и украинское общество вас внимательно слушаю. Но в течение дня с момента выхода расследования мы так и не увидели каких-либо объяснений на этот счет", — написал журналист, напомнив Резникову о его обязанностях в условиях войны.

Скандал с куртками, что произошло?

10 августа 2023 года журналист Юрий Николов со ссылкой на источники на таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 тысячи зимних курток за 20 миллионов долларов.

Согласно предоставленным документам, стоимость партии из 4 900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое.

Также журналисты отметили, что вес курток существенно меньше, чем вес таких же курток из Китая. После к расследованию подключились и другие журналисты. Так, корреспондент "Украинской правды" Михаил Ткач 25 августа обнародовал расследование, касаемо турецкой фирмы, которая выполняла заказ. По его данным, на момент закупок ее совладельцами были Роман Плетнев и Александр Касай, родственник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

В тот же день глава Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики и депутатка Анастасия Радина заявила, что готовит обращение в НАБУ.