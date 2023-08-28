В Киеве сотрудница ВВК затягивала процесс призыва на службу за 2 тыс. долларов (фото)

Нарушительница пообещала за взятку скрыть карточку обследования и медицинского осмотра призывника от других представителей комиссии, рассказали в Офисе генпрокурора.

Сотрудница Военно-врачебной комиссии (ВВК) в Киеве получила взятку за затягивание процесса призыва на службу. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в Facebook.

Она пообещала за 2 тысячи долларов скрыть карточку обследования и медицинского осмотра призывника от других представителей ВВК. Такие действия сделали невозможным дальнейшее прохождение им военно-врачебной комиссии. Это затягивало процесс призыва на военную службу.

Во время получения средств нарушительницу задержали. Сейчас сотрудники правоохранительных структур рассматривают возможность относительно меры пресечения. Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Офис генерального прокурора

Коррупция и ТЦК: как происходит мобилизация в Украине

Чиновники из ТЦК могли заработать на уклонистах 11 млн гривен. По информации СБУ, к преступной схеме причастны представители госучреждений столицы Украины, Одессы и Харьковской области. Задержаны четверо военнослужащих и руководителей ВВК, которым грозит до 10 лет тюрьмы. Такие "услуги" стоили до $10 тысяч за справку, а конкретная сумма варьировалась в зависимости от сроков решения вопроса и финансовых возможностей заказчиков.

В августе сотрудники ГБР задержали киевского военкома-взяточника. Начальник одного из столичных ТЦК участвовал в масштабной коррупционной схеме переправки призывников из Украины за границу. Теперь ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, 25 августа стало известно, что в Украине вводят электронный документооборот с ТЦК. Военкоматы, воинские части и медицинские учреждения смогут обмениваться информацией без непосредственного участия раненых защитников. В Минобороны рассказали, каких именно документов это касается.