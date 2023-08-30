"Физически невозможно": в Минобразования рассказали, в каком формате заработают школы с 1 сентября

Часть детей сможет учиться офлайн, но, учитывая безопасность, реализовать "очный" формат во всех школах невозможно. Однако в министерстве надеются, что количество оборудованных укрытиями школ увеличится.

Из-за опасности часть из 13 тысяч украинских школ с 1 сентября будет работать в дистанционном или смешанном форматах. Об этом 29 августа в эфире телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, как передает "Суспільне".

"Из 13 тысяч школ, которые в целом функционируют в Украине, на 1 сентября 7,5 тысяч будут работать в обычном формате и еще около 3 800 — в смешанном из-за того, что укрытие не позволяет поместить всех участников образовательного процесса. Но по причинам безопасности примерно 2,5 тысячи школ будут работать дистанционно. И здесь важно организовать качественное обучение в этих школах", — отметил представитель Минобразования.

Он объяснил, что в частности речь идет о школах, которые были перемещены из временно оккупированных регионов.

"У нас есть школы, которые были перемещены с оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей. Сейчас они функционируют на подконтрольной Украине территории. С 1 сентября они начнут работать дистанционно, в том числе для учеников с ВОТ, которых в Украине — 70 тысяч", — подчеркнул Сташкив.

Заместитель министра рассказал, что часть школ не может открыться "очно" даже несмотря на наличие укрытий. Речь идет об учебных заведениях, находящихся на прифронтовых территориях.

"А также есть школы, где физически невозможно обустроить убежище в помещении, его нужно строить с нуля, а это очень дорогой и длительный процесс. Одно полноценное укрытие стоит около 30 млн грн", — добавил представитель Минобразования.

Чиновник отметил, что в этом году Украина выделила 1,5 миллиарда гривен на строительство укрытий. В министерстве ожидают, что значительное количество школ будет обустроено новыми бомбоубежищами на эти средства.

Напомним, в Харьковской ОВА Фокусу объяснили, почему в Харькове не заработают школы офлайн. Правило, что ученики могут учиться "очно" при наличии укрытия на расстоянии не более 100 метров от школы, в регионе не актуально. В обладминистрации подчеркнули, что пробежать даже 50 метров невозможно, когда время подлета ракет составляет всего 40 секунд.

17 августа в ЦНС проинформировали, что российские оккупанты открывают в Запорожской области "кадетские классы". Они будут размещены в захваченных украинских школах и призваны "патриотически" воспитывать детей.