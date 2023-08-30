Уже с 1 сентября: в Киеве изменят время работы ресторанов, — Кличко

В столице продлят время работы заведений питания на час. По словам мэра Виталия Кличко, это поможет улучшить экономическую ситуацию.

Заведения общественного питания в Киеве смогут работать до 23:00. Совет обороны столицы принял решение продлить время их работы, изменение вступит в силу уже с 1 сентября. Об этом сообщил в соцсетях 30 августа городской голова Виталий Кличко.

"Напомню, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас же он — с 00:00", — объяснил мэр.

Кличко передал аргументы украинских предпринимателей со встречи с властями. Они убеждены, что продолжение работы ресторанов будет способствовать улучшению экономической ситуации. В частности, это создаст дополнительные рабочие места и увеличит поступления от налогов, сборов и платежей.

Напомним, 30 августа в прокуратуре проинформировали, что в Киеве будут судить бывшую преподавательницу, которая обвиняла Украину в обстрелах Донецкой области в течение 9 лет. Своими мыслями она делилась во время онлайн-занятий со студентами. По информации СМИ, речь идет о доцентке КПИ.

В ночь на 30 августа Киев страдал от комбинированной атаки ВС РФ. В Дарницком и Шевченковском районах столицы упали обломки вражеских целей. В результате ночного обстрела погибли двое охранников, еще два человека — получили ранения.

Работница супермаркета французской сети "Ашан" рассказала, как произошло падение обломков на крышу здания. Вскоре после удара заработала пожарная сигнализация, поэтому помещение с товаром залило водой.