Укрытия, тревожный рюкзак и бессонные ночи: что нужно знать родителям школьников к 1 сентября
Обучение во время полномасштабной войны — настоящий вызов не только для детей, но и для их семей и учителей. Журналисты разобрались, как подготовить школьников к урокам.
В Украине начинается уже второй учебный год во время военного положения. В приоритете снова — безопасность учеников и учителей и наличие укрытий. Журналисты KP.UA разобрались, о чем необходимо помнить родителям школьников.
Обучение в школах в этом году может быть разных форм — очное, дистанционное, семейное или экстернат. Выбор формы зависит не только от желания родителей, но и от возможностей конкретных образовательных учреждений защитить детей от опасности.
Формат обучения зависит от уровня безопасности
Если рядом со школой недостаточно укрытий, чтобы вместить всех учеников и работников заведения, то обучение может быть посменным. Это зависит от решения местных ОВА.
Более того, в случае отсутствия бомбоубежища или его недостаточных размеров, детей могут перевести в оборудованные заведения. Стоит отметить, что места в "родных" школах сохраняются и, если офлайн-обучение станет возможным, можно будет вернуться в привычный класс.
Школы в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях преимущественно будут работать дистанционно. В Харьковской и Сумской областях дети будут учиться в смешанном формате. В Харькове рассматривают вариант, что дети начальных классов будут учиться несколько раз в неделю в метро.
Требования к укрытию:
- комфортные и безопасные помещения;
- рассчитанное на пребывание в нем людей в течение не менее двух суток;
- не менее 0,6 кв. метров площади на каждого присутствующего человека;
- если вмещает 50 человек, имеются два выхода.
Укрытие не обязательно должно быть расположено в школе. Дети с учителями могут ходить в подземные станции метро, на парковки, в подземные центры и т.п. Однако расстояние от школы до бомбоубежища не должно превышать 100 метров.
Расписание каникул
Сейчас решено, что учебный год продлится с 1 сентября до 31 мая. Однако в случае необходимости обучение могут продолжить, чтобы компенсировать пробелы. Например, график может претерпеть изменения из-за длительных отключений света.
Даты запланированных нынче каникул:
- осенние — 23-29 октября;
- зимние — с 23 декабря до 7 января;
- весенние — 25-31 марта.
В СМИ отмечают, что график может быть скорректирован в зависимости от ситуации в конкретной школе, городе или области.
Первый урок — о ментальном здоровье
Минобразования представило сценарий урока для начала учебного года. Его тема — "Ты как? Возвращаемся в школу".
Детей стремятся научить техникам, которые помогут преодолевать страх и тревожность, успокаиваться и расслабляться. Психологи через видео расскажут ученикам, как работают эмоции, и покажут упражнения на случай сложных ситуаций.
Ученикам разрешили пропускать школу
В Украине нередко раздаются сигналы воздушной тревоги ночью, от чего страдают и дети, и взрослые. В Минобразования призывают не отправлять в школу детей, которые не выспались из-за опасности. Глава министерства Оксен Лисовой убежден, что страшных последствий от одного пропущенного урока не будет, а вот бессонница только плохо повлияет на концентрацию.
Лисовой посоветовал наверстывать пропущенные занятия на образовательных платформах, а контрольные или самостоятельные работы досдавать в другое время.
Также в медиа напомнили, что у классных руководителей должны быть данные о состоянии здоровья каждого ученика. В частности, речь идет о наличии хронических заболеваний и группе крови с резус-фактором. Лучше всего, если эта информация будет "на руках" и у каждого ребенка.
Важные правила
Родителям советуют обсудить с детьми маршрут в школу и обратно, а также посмотреть, какие на пути есть укрытия. Стоит помнить, что воздушная тревога может застать школьника не в стенах образовательного учреждения, а уже по дороге домой.
Примеры того, что нужно донести ребенку:
- во время тревоги нельзя покидать школу или бомбоубежище;
- если добежать до укрытия не получается, можно спрятаться по "правилу двух стен";
- если сирена застала в общественном транспорте, нужно выйти и пойти в ближайшее бомбоубежище.
Вещи, которые необходимо сложить в рюкзак
В мирное время школьный рюкзак должен содержать только принадлежности для обучения, учебники и тетради. Во время войны дети должны брать с собой в школу вещи, необходимые для "тревожного чемодана". Они могут понадобиться в укрытии в случае объявления воздушной тревоги.
По советам Нацполиции, школьник должен иметь при себе:
- воду;
- батончики или снеки;
- записку с адресом, ФИО родителей и близких родственников и их телефонами;
- заряженный павербанк;
- запас лекарств;
- комплект сменного белья;
- любимую игрушку.
Также еду, воду, средства гигиены, покрывала, фонарики и универсальную аптечку должны обеспечить школы. Родителям советуют уточнить у учителей, подготовлены ли эти необходимые вещи.
Напомним, 29 августа заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал, что из 13 тысяч украинских школ в "обычном" формате будут работать только 7,5 тысячи.
В Харьковской ОВА объяснили, что правило о 100 метрах от школы до укрытия не действует, если время подлета ракеты составляет всего 40 секунд.