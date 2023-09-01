500 тысяч гривен за одну ходку: полиция разоблачила воров нефти (фото)

По данным МВД, преступники похищали до 12 кубических метров сырья, которое продавали нефтебазам и разным коммерческим структурам. В результате получали более 500 тыс. грн прибыли.

Полиция арестовала членов преступной группы, которые пытались "врезаться" в трубопровод с целью кражи нефти. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно информации из источника, группировка включала в себя жителей Полтавской и Черниговской областей.

"Дельцы осуществляли забор нефти капельным способом, который фактически не фиксирует падение давления в трубопроводе. После каждой кражи злоумышленники даже организовывали вывоз грунта с места совершения преступления для сокрытия следов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возле места "врезки" преступники уложили под землей трубопровод протяженностью около 5 километров.

Они осуществляли кражу сырья объемом до 12 кубических метров за одну операцию, после чего продавали его нефтебазам и другим коммерческим организациям, что приносило им прибыль в размере более 500 тысяч гривен.

В настоящее время пяти участникам преступной группировки сообщены о подозрении.

Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода Фото: пресс-служба МВД

Напомним, 26 июля в Офисе генпрокурора заявили, что правоохранители разоблачили трех человек на изготовлении фальшивых документов, выдаваемых подразделениями МВД Украины.

11 апреля в СБУ рассказали, что разоблачили в Запорожье криминальную группировку, которая помогала гражданам РФ с легализацией в Украине, изготавливая им фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в нашей стране. Основными клиентами злоумышленников были граждане, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств.